Técnico vilacondense garante ambição para o momento decisivo do campeonato

O treinador do Rio Ave, Luís Casto, considerou hoje que a sua equipa "ainda mantém a expetativa" de conseguir chegar a uma classificação que permita o acesso às competições europeias de futebol, na próxima época.

Na antevisão à partida desta sexta-feira, frente ao Arouca, da 30.ª jornada da I Liga portuguesa, o técnico dos vila-condenses reconheceu que esse será um objetivo difícil, mas garantiu "ambição" para tal.

"Quando se está em sétimo lugar, a ambição é chegar ao sexto, que dá acesso à Liga Europa. Ainda mantemos essa expetativa, embora reconhecendo as dificuldades devido à diferença para o adversário [Marítimo], que, em casa, está a fazer um percurso excelente", afirmou Luís Castro.

O treinador da formação da foz do Ave considerou, por isso, que vencer o duelo de sexta-feira, frente ao Arouca, é fundamental para as ambições do clube na tabela classificativa.

"Estamos num momento decisivo do campeonato e, se há jogos em que se diz que só a vitória interessa, este é um deles", disse o técnico.

Pela frente, Luís Castro terá um Arouca, que, na sua opinião, atingiu uma fase "mais estável", esperando um adversário "forte a jogar para ganhar".

"O Arouca teve um ciclo de jogos complicados, com derrotas, mas agora estabilizou e, nos últimos dois jogos, conseguiu uma vitória e um empate, e devolveu-lhes confiança, espero por isso um Arouca forte a jogar para ganhar, assim como o Rio Ave", sublinhou.

Os vila-condenses vêm de dois jogos consecutivos sem vencer, após empate caseiro frente ao Vitória de Setúbal [0-0] e derrota no reduto do Tondela [2-1], e Luís Castro espera poder retificar esses desaires.

"Vamos tentar diminuir a tristeza do último resultado, que não foi o que estávamos à espera, e garantir uma vitória para ainda haver uma luz de atingirmos um lugar diferente do que estamos", disse.

O Rio Ave, sétimo classificado com 39 pontos, recebe esta sexta-feira o Arouca, 13.º com 31, numa partida agendada para as 20:30, e que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.