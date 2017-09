Pub

Treinador do Desportivo de Chaves considerou injusto o resultado que a sua equipa obteve no Estádio do Dragão, este sábado, em jogo da quinta jornada da I Liga

"Saio com sensação de que, num jogo em que podíamos ir a pontos, 3-0 é muito pesado. É com amargura que saímos do jogo. Satisfeito com produção da equipa, com o sentimento de injustiça, mas o futebol é o que é", começou por dizer Luís Castro, após o seu Desportivo de Chaves ter sido derrotado pelo FC Porto, por 0-3, no Estádio do Dragão.

"Sabíamos que FC Porto ia entrar forte. Tentámos fechar corredor central e inviabilizar cruzamentos perigosos. Tivemos a melhor oportunidade da primeira parte. Ao intervalo, sentimos que podíamos ir mais além do jogo. Confirmou-se que podíamos, mas deparámo-nos com uma equipa que está muito bem no campeonato. Foi uma fatalidade o que nos aconteceu nos últimos minutos. Estivemos perto do empate e o FC Porto acaba por fazer dois golos. Sair com 3-0 é claramente amargo", acrescentou.

O treinador flaviense diz-se satisfeito com o desempenho dos reforços Maras e Djavan e assumiu a obrigatoriedade de ganhar o próximo encontro, diante do Moreirense. "Temos de encarar o próximo jogo com obrigatoriedade de fazer pontos e esperar que equipa produza o que produziu no Dragão. Só vacilámos defensivamente nos últimos minutos, fruto do segundo golo do FC Porto. Há um quebrar natural", rematou.

Por sua vez, o lateral Paulinho descreveu o resultado como "excessivo".