Pub

Clube de Leonardo Jardim nomeou esta segunda-feira como embaixador para a época 2017/18 o seu antigo futebolista, que disputou a final da Champions de 2003/04 ganha pelo FC Porto de José Mourinho

"Depois de tantos anos passados no clube [1998/2004 e 2011/12] e de tudo o que aqui vivi é para mim um orgulho enorme ser seu embaixador", referiu o ex-avançado Ludovic Giuly, de 41 anos, em declarações aos canais de comunicação do Mónaco.

Giuly estreou-se como profissional no Lyon (1994/98), rumando depois para o Mónaco (1998/04), tendo participado na campanha europeia que terminou na derrota na final contra o FC Porto (3-0), depois de ter deixado pelo caminho Colónia, Real Madrid e Chelsea.

O antigo avançado transferiu-se em seguida para o FC Barcelona (2004/07), após o que passou por Roma (2007/08), Paris Saint-Germain (2008/11) e, novamente, Mónaco (2011/12), tendo encerrado a carreira no Lorient (2012/13).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ludovic Giuly fará a sua estreia como embaixador do campeão francês na quinta-feira, no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, a decorrer no Forum Grimaldi, no Mónaco.