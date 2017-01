Pub

Desde 1998 que a croata não chegava aos quartos-de-final num torneio do Grand Slam. Alcançou-o na Austrália, após anos de maus tratos, sacrifícios e dificuldades financeiras

Foi um grito da alma, no final de uma lição de crença e dedicação. "Que se "F" todos os que vos dizem que vocês não são capazes. Mostrem-se e façam-no com o coração", incitou Mirjana Lucic-Baroni, ontem, após mais um capítulo da sua epopeia. A tenista croata acabara de derrotar Jennifer Brady e apurar-se para os quartos-de-final do Open da Austrália - 18 anos depois da sua última presença numa fase tão avançada de um torneio do Grand Slam. E aquela mensagem de incentivo foi apenas mais um sublinhado no que já todos tinham percebido: ela conseguiu renascer, depois dos 30 anos, quando poucos acreditavam.

Lucic-Baroni teve cuidado com as palavras - hesitou ("não posso dizê-lo, está aqui a TV e serei multada") e soletrou a letra "F" sem dizer o palavrão - mas era difícil não reagir a quente e soltar um grito de alma quando acabara de conseguir algo por que esperara há 18 (longos e sofridos) anos. Depois de chegar às semi-finais do torneio de Wimbledon, em 1999 (com 17 anos), a croata foi vendo as promessas da juventude desvanecerem-se, a ponto de ficar quase arredada do ténis profissional. Agora, com 35 anos e no n.º 79 do ranking mundial, goza de uma segunda vida, de regresso à ribalta.

Jennifer Brady, estado-unidense vinda do qualifying e 116.ª da tabela WTA, foi a última vítima da epopeia de Mirjana Lucic-Baroni,ao ser derrotada pelos parciais 6-4 e 6-2. Antes, tinham tombado a chinesa Wang Qiang, a polaca Agnieszka Radwanska (n.º 3 mundial) e a grega Maria Sakkari, num percurso surpreendente para quem não vencia um encontro no quadro principal do Open da Austrália desde 1998.

Nessa época, a jovem Mirjana (de 15 anos) despontava, carregada de esperanças, entre a elite mundial. Já tinha ganho dois títulos majors de juniores (algo que apenas Martina Hingis e Jennifer Capriati haviam feito com tão tenra idade) e iria conquistar o Open da Austrália, na variante de pares, ao lado de Hingis. Era uma estrela em ascensão, cujo brilho parecia intensificar-se quando chegou às meias-finais do torneio de Wimbledon de 1999 (sendo eliminada pela alemã Steffi Graf).

Porém, a partir daí, a promissora atleta croata transformou-se numa estrela cadente. Vítima de maus tratos físicos e psicológicos por parte do pai e treinador, Marinko, desde os cinco anos, a tenista não conseguiu cumprir as promessas do sucesso que lhe auguravam. Acabou por fugir de casa, na companhia da mãe e dos quatro irmãos, e exilar-se nos EUA. Mas não encontrou a estabilidade financeira e psicológica que procurava: sofria de stress pós-traumático e não tinha dinheiro para continuar a competir entre a elite mundial.

Entre 2004 e 2010, Mirjana não competiu em qualquer torneio do Grand Slam (e nos primeiros três anos só realizou três encontros oficiais). "Nunca pensei em desistir mas foi muito difícil. Foram muitas lágrimas e desilusões. Não recebia wildcards nem qualquer tratamento especial. Estava por minha conta. Tive de me esforçar muito [para voltar à elite]", contou, lembrando os tempos em que "não tinha sequer árbitros ou apanha-bolas e recebia 55 dólares por jogo".

Todavia, gradualmente, Mirjana conseguiu reerguer-se, evoluindo no circuito challenger. Já depois dos 30 e de assumir o nome de casada (Baroni), a atleta croata voltou a bater uma tenista do top 10 mundial (2012) e a conquistar um torneio WTA (Quebeque, 2014): o hiato entre esse e o título anterior (16 anos) é o maior da história do circuito mundial feminino.

Em suma, foi uma longa caminhada. "Trabalhei tanto e sacrifiquei-me tanto para chegar aqui", sublinhou ontem. "Não quero tornar isto demasiado pessoal mas tenho muito orgulho neste percurso. Adoro a ideia de conseguir chegar tão longe num Grand Slam, com esta idade e quando qualquer pessoa diria "não tem hipótese". Adoro provar-lhes que estavam errados", dizia Mirjana, após a ronda anterior.

Agora, a veterana croata vai encontrar a checa Karolina Pliskova (5.ª da tabela WTA) nos quartos-de-final do Open da Austrália. Os outros encontros opõem Coco Vandeweghe a Garbiñe Muguruza, Venus Williams a Anastasia Pavlyuchenkova e Johanna Konta a Serena Williams (que, caso vença o torneio, reconquista a liderança do ranking).

No quadro masculino Milos Raonic e Rafael Nadal, que vão enfrentar-se, foram os últimos a garantir a passagem aos quartos-de-final. Os outros duelos serão Mischa Zverev vs. Roger Federer, Stan Wawrinka vs. Jo-Wilfried Tsonga e David Goffin vs. Grigor Dimitrov.