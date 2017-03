Pub

Os 'reds' receberam e venceram o Burnley por 2-1, depois de terem estado a perder em jogo da 28ª jornada da liga inglesa

O Liverpool virou este domingo um resultado negativo para se impor por 2-1 na receção ao Burnley, numa atípica 28.ª jornada da liga inglesa de futebol, que teve cinco jogos adiados.

A equipa visitante entrou praticamente a ganhar, graças ao golo marcado pelo avançado Ashley Barnes, aos sete minutos, mas os 'reds' conseguiram dar a 'volta ao texto', por intermédio do holandês Georginio Wijnaldum (45+1) e do alemão Emre Can (61).

O Liverpool consolidou o quarto lugar, reduzindo para um ponto o atraso para o Tottenham e do Arsenal, segundo e terceiro colocados, que têm menos um jogo realizado, e aumentando para a vantagem sobre o Arsenal e o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, ambos com menos duas partidas.

Além daquelas quatro equipas, também o Chelsea, líder destacado do campeonato, e o Middlesbrough tiveram de adiar os compromissos na 28.ª jornada devido à participação nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, reduzindo a ronda a metade dos encontros previstos.

No sábado, o Hull City, treinado pelo português Marco Silva, tinha subido ao antepenúltimo lugar da prova, ao vencer por 2-1 na receção ao também aflito Swansea, graças ao avançado senegalês Omar Baye Niasse, autor dos dois golos dos anfitriões.

O Everton bateu por 3-0 o West Bromwich, com golos de Mirallas (39 minutos), Schneiderlin (45) e Lukaku (82), consolidando o sétimo lugar, a dois pontos do Manchester United, que tem menos dois jogos disputados.

O Bournemouth impôs-se por 3-2 na receção ao West Ham -- pelo qual o defesa português José Fonte foi totalista -, resistindo a duas grandes penalidades falhadas durante a primeira parte, uma das quais pelo norueguês Joshua King, que passou de vilão a herói, ao obter um hat-trick, materializado aos 90+3 minutos.