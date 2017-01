Pub

Galeses do Swansea escandalizaram Anfield com uma vitória por 3-2, atrasaram os reds na luta pelo título e dificultaram, indiretamente, a vida ao Hull de Marco Silva

Grande surpresa em Liverpool com o vice-líder a receber o último classificado Swansea. Os galeses venceram por 3-2 e até estiveram a ganhar por 2-0, cortesia do espanhol Fernando Llorente.



O Liverpool reagiu e conseguiu chegar ao empate com golos do brasileiro Firmino. Contudo, o islandês Sigurdsson sentenciou a primeira derrota caseira do Liverpool na atual edição do campeonato aos 74 num lance em que Llorente tem participação ativa.

Com este resultado, o Swansea não só deixou a lanterna vermelha como saiu, à condição, a zona de descida ultrapassando de uma assentada um trio que tem menos um jogo composto por Sunderland, Crystal Palace e Hull City, que é agora comandado pelo português Marco Silva e neste domingo recebe o Chelsea.



Esta é a segunda vitória de Paul Clement, antigo adjunto de Ancelotti, ao comando do Swansea, clube que o contratou a 3 de janeiro último.