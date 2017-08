Pub

Equipa de Klopp venceu, em casa, o Crystal Palace

Equipa que tem causado bastantes dissabores ao Liverpool nas últimas épocas, o Crystal Palace visitou Anfield na esperança de conquistar os primeiros pontos na Premier League. A equipa de Klopp tprocurava a primeira vitória na competição e acabou mesmo por conseguir.

Num jogo em que a maior posse de bola do Liverpool parecia não ser suficiente para chegar ao golo, foi num lance com muitos ressaltos e algum azar da defesa do Palace que Sadio Mane fez o golo dos reds, aos 73'.

Assim, o Liverpool tem quatro pontos na Premier League, enquanto o Crystal Palace não soma qualquer um.

Nos outros jogos da tarde, o Watford de Marco Silva venceu no campo do Bournemouth, por 2-0. Em duas jornadas, a equipa orientada pelo português soma 4 pontos.

O WBA venceu no terreno do Burnley, por 1-0. e o Leicester ganhou, em casa, por 2-0, ao Brighton. O Southampton, com Cédric Soares, venceu o West Ham, de José Fonte, por 3-2, com um golo de grande penalidade já em cima do apito final.

Ainda este sábado vai acontecer o Stoke City-Arsenal.