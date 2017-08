Pub

Em Anfield Road, os 'reds' dominaram por completo os 'gunners'

O Liverpool goleou hoje o Arsenal, por 4-0, e juntou-se ao grupo dos segundos classificados da liga inglesa de futebol, enquanto o Tottenham empatou 1-1 na receção ao Burnley, na terceira jornada.

Em Anfield Road, os 'reds' dominaram por completo os 'gunners' e ao intervalo já venciam por 2-0, com golos do brasileiro Firmino, que abriu a contagem aos 17 minutos, e do senegalês Mané, aos 40.

Na segunda parte, aos 57 minutos, o egípcio Salah aumentou a diferença e assistiu Sturridge, aos 77, no último tento da tarde.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Com este triunfo, o Liverpool passou a somar sete pontos e juntou-se a Manchester City, Huddersfield e West Brom na perseguição ao líder Manchester United. Por seu lado, o Arsenal caiu para o 16.ª posto, com três pontos.

Em Londres, o Tottenham teve a vitória praticamente garantida, mas consentiu o golo da igualdade já nos descontos, aos 90+2 minutos, com o neozelandês Wood a salvar um ponto para o Burnley. Alli tinha dado vantagem aos 'spurs', aos 49.