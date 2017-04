Pub

Os reds confirmaram que o ex internacional inglês e histórico futebolista do clube, vai ser o treinador da equipa de sub-18 a partir da próxima época

Gerrard, de 36 anos, já trabalhava como treinador adjunto das categorias inferiores do Liverpool desde fevereiro, dois meses depois de 'pendurar as botas', e agora passará a sentar-se no banco como responsável máximo.

"Dei muito do meu tempo para as categorias inferiores e sinto que aprendi muito com o atual corpo técnico. Depois de falar com Alex (Inglethorpe, diretor da Academia), acreditamos que chegou o momento de dar o passo seguinte assumindo o comando de uma equipa", afirmou Gerrard, em declarações à página dos 'reds' na internet.

O antigo 'capitão' do Liverpool e da seleção inglesa, que se iniciou em Anfield Road em 1998, onde jogou durante 17 temporadas, recusou a época passada um convite para assumir o comando técnico do Milton Keyes Dons, equipa que alinha na quarta divisão inglesa.

A chegada do histórico futebolista à equipa de sub-18 fará com que o atual técnico, Neil Critchley, passe a dirigir a equipa de sub-23, treinada por Mike Garrity, que passará a integrar o corpo técnico daquele.

"Neil fez um trabalho fabuloso com os sub-18 e espero que possa prosseguir tudo o que fez, incentivando e ajudando os futebolistas que cheguem aos sub-23 e, posteriormente, à primeira equipa", disse Gerrard.

O centrocampista disputou 710 jogos na sua carreira com a camisola dos 'reds', com a qual conquistou 10 títulos: uma Taça UEFA, duas Supertaças europeias, duas Taças de Inglaterra, três Taças da Liga e uma Supertaça inglesa, além de uma Liga dos Campeões, conquistada em 2005, na célebre noite de Istambul, quando o Liverpool virou um resultado desfavorável de três golos perante o AC Milan.

"Steven trouxe muita experiência e conhecimento desde que passou a treinar as camadas jovens, dando conselhos muito válidos e úteis aos jogadores mais jovens. Cremos que chegou o momento indicado para ele dar o passo seguinte na sua carreira como treinador, dirigindo a sua equipa", afirmou Alex Inglethorpe, diretor da formação do Liverpool, que diz não ter qualquer dúvida de que Gerrard será "bem-sucedido".