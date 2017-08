Pub

O médio internacional da Guiné Conacri, do Leipzig, será futebolista do Liverpool a partir da próxima época, a 1 de julho de 2018, anunciou esta terça-feira o clube inglês

"O Liverpool confirma ter chegado a acordo com o RB Leipzig e o médio para que a sua chegada a Anfield entre em vigor a 01 de julho de 2018, após a atual temporada", referem os ingleses, em comunicado.

De acordo com a imprensa, o Liverpool aceitou pagar a cláusula de rescisão de Keita, fixada em 51,9 milhões de euros, embora a agência alemã SID indique que o valor pode chegar aos 70 milhões de euros.

"Estou muito satisfeito por ter conseguido chegar a um acordo para me juntar ao Liverpool no próximo verão. É emocionante fazer parte desse projeto", disse Keita, explicando que para já continua comprometido a 100% com o Leipzig.

O clube, sensação da última época na 'Bundesliga', como segundo classificado, e que é adversário do FC Porto no Grupo G da Liga dos Campeões, continuará, assim, em 2017/18 com um jogador fundamental na estratégia da equipa.

No Leipzig, Keita cumpriu na época transata 32 jogos e marcou oito golos e, na atual, leva três jogos e um golo.

O Liverpool, treinado pelo alemão Jürgen Klopp, reforçou-se para 2017/18 com o egípcio Mohamed Salah (ex-Roma), que tem estado em destaque nos reds, o lateral esquerdo escocês Andy Robertson e o jovem avançado inglês Dominic Solanke.