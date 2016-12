Pub

O treinador português tem sido um grande amigo de Benfica e FC Porto, que, em conjunto, já receberam 177,6 milhões de euros de clubes orientados pelo Special One

José Mourinho é um homem grato a Portugal e aos dois principais clubes que orientou como treinador principal. Esta é a primeira constatação que se pode tirar se avaliarmos os futebolistas contratados pelo Special One a Benfica e FC Porto, os únicos emblemas portugueses que fizeram dinheiro à custa dos pedidos do treinador de Setúbal às direções dos seus clubes.

Desde que deixou Portugal, em 2004, José Mourinho já contratou uma dezena de futebolistas a evoluir na I Liga e deixou nos cofres de FC Porto e Benfica qualquer coisa como 177,6 milhões de euros, 100 dos quais na conta bancária dos encarnados.

A confirmarem-se as últimas notícias que dão conta do entusiasmo do técnico pelo sueco Lindelöf, atual futebolista do tricampeão Benfica, tudo aponta para que o defesa nórdico seja o senhor 200 milhões, pois a operação pode custar aos red devils uma verba acima dos 35 milhões de euros.

Refira-se que já há três anos que Mourinho não faz qualquer compra em Portugal aos dois fornecedores do costume. A última vez tinha sido no seu primeiro ano da sua segunda passagem pelo Chelsea quando contratou Nemanja Matic ao Benfica, em janeiro de 2014 e, com alguma surpresa, o ganês Christian Atsu ao FC Porto por uma verba bastante inferior (três milhões) e que se entende por o extremo africano estar em fim de contrato com os dragões.

Defesas de betão

Esta tendência de José Mourinho fazer compras em Portugal iniciou-se logo em 2004, quando o técnico tinha acabado de sagrar-se campeão europeu, ao serviço do FC Porto, em Gelsenkirchen, diante do Mónaco.

No onze que lhe proporcionou a primeira Champions constavam dois jogadores que José Mourinho apreciava bastante; o central Ricardo Carvalho e o lateral Paulo Ferreira. Analisado o plantel do Chelsea, clube que não festejava o tí-tulo inglês há cinco décadas, o treinador pediu os dois defesas e quem saiu a ganhar foi o FC Porto que recebeu, por junto, 50 milhões de euros. Mas nesse mesmo defeso, numa altura já mais adiantada, depois do Euro 2004, José Mourinho contratou Tiago ao Benfica por 12 milhões e Nuno Morais, jogador que tinha finalizado contrato com o Penafiel e por isso chegou sem custos a Stamford Bridge.

Daí para cá, e tirando a episódica aquisição de Atsu, José Mourinho preferiu contratar ao Benfica, com duas exceções; o guarda-redes Hilário, em 2006/2007 proveniente do Nacional a custo zero para o Chelsea, e Ricardo Quaresma, adquirido pelo Inter de Milão ao FC Porto em 2008/2009.

Desde então, dinheiro que se veja só o Benfica recebeu por parte de clubes treinados por José Mourinho. Falamos de Di María, em 2010/2011, para o Real Madrid, de Fábio Coentrão, na época seguinte, também para o clube espanhol, e, finalmente, do já referido Matic quando José Mourinho regressou ao Chelsea. Só nestes três futebolistas o Benfica embolsou, sensivelmente, 88 milhões de euros, verba que daria, mais milhão menos milhão, para custear uma época de futebol profissional do clube da Luz.

E o Sporting?

Nestas operações de mercado que se estendem ao longo de 12 anos há alguma estranheza por o Sporting nunca ter merecido a atenção de José Mourinho que até exerceu funções de adjunto de Bobby Robson em Alvalade. O único movimento que ligou, de certa forma, Mourinho e os verdes e brancos passou pelo empréstimo do central Pedro Mendes por parte do atual vice-campeão nacional ao Real Madrid. Uma operação facilitada pelo facto de Jorge Mendes ser, à altura, o empresário do defesa, agora a militar nos franceses do Rennes. Pedro Mendes ainda fez um jogo na Liga dos Campeões mas, volvido um ano, regressou à base.

Aliás, Jorge Mendes, que é o empresário de Mourinho e da esmagadora maioria destes futebolistas contratados pelo técnico a Benfica e FC Porto, pode ser mais um elemento a ajudar a essa menor ligação entre Mourinho e o Sporting, pois o agente tem sido o responsável por muitas operações de mercado de águias e dragões e, em simultâneo, não tem sido um interlocutor privilegiado dos leões, situação que se acentuou desde que Bruno de Carvalho sucedeu a Godinho Lopes como presidente. Inclusivamente, no último defeso, José Mourinho foi lesto a desmentir o seu interesse em João Mário numa altura em que se falava com alguma insistência de que o Manchester United iria apresentar uma oferta pelo campeão europeu que, como se sabe, acabaria por assinar pelo Inter de Milão, precisamente um antigo clube de Mourinho.