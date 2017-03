Pub

O defesa sueco do Benfica não recuperou do problema físico e não defronta Portugal na Madeira

O defesa sueco do Benfica Lindelöf está fora do particular frente a Portugal que irá ser disputado esta terça-feira às 19:45 na madeira.

Lindelöf lesionou-se na passada semana, onde já falhou o encontro frente a Bielorrússia no apuramento para o Mundial.

"Lindelöf tem uma lesão ligeira num tornozelo. Não está a 100 por cento e por isso não joga amanhã. Não sou médico, mas penso que conseguirá jogar no fim de semana", confirmou o selecionador Janne Andersson na antevisão ao jogo.