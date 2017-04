O livre direto de Lindelöf em Alvalade garantiu o empate do Benfica diante do Sporting

Pub

Miguel Santos, ex-guarda-redes das águias, diz que o seu antigo colega nos juniores e na equipa B ficava a ensaiar após os treinos

Lindelöf marcou no sábado o seu primeiro golo com a camisola da equipa principal do Benfica. E logo em Alvalade, diante do Sporting, no golo que valeu o empate. A maior surpresa foi a forma como o internacional sueco o fez, na cobrança exemplar de um livre direto. Algo, porém, que não foi totalmente surpreendente para quem trabalhou com Lindelöf, pois é habitual o defesa treinar este tipo de lances.

Miguel Santos, ex-guarda-redes do Benfica atualmente no Fortuna Sittard, da Holanda, partilhou balneário com Lindelöf durante três temporadas, nos juniores e na equipa B dos encarnados. No sábado, quando viu o golo do sueco - no primeiro remate enquadrado à baliza do defesa na presente temporada em jogos do campeonato -, recordou-se do que acontecia habitualmente no final dos treinos na formação benfiquista.

"Deu-me um flashback dos 15 minutos que ficávamos no relvado após os treinos acabarem. O Victor, juntamente com o Bernardo Silva e o Gonçalo Guedes, ficava a treinar esse tipo de lances. Já na altura ele era muito bom a cobrar os livres, não me surpreendeu a forma como marcou o golo ao Sporting", começou por contar o jovem de 22 anos ao DN, tentando explicar as razões que ainda não tinham levado Lindelöf a experimentar este tipo de decisões.

"Certamente porque outros colegas também têm potencial para marcar este tipo de livres. Há muitos com jeito para este tipo de situações, como o Grimaldo, por exemplo. O Lindelöf ficou à espera do seu momento e felizmente correu bem. Tenho a certeza de que irá tentar mais vezes", disse, confessando mesmo que já na altura em que partilhavam o balneário era complicado travar os seus remates.

"Posso dizer que marcava metade dos que cobrava. Era uma média muito boa, tinha muito boa técnica e de certeza que continuou a melhorá-la. O golo que marcou ao Sporting não foi um golpe de sorte, foi muito bem marcado, praticamente indefensável e nota-se que foi trabalhado", salientou o guardião, orgulhoso pelo golo do amigo.

"Fiquei extremamente contente, pois o Victor foi sempre um dos colegas com quem mais me identifiquei. É uma grande pessoa e um excelente profissional. Sempre foi daqueles que gostam de aprender, estava sempre à procura de evoluir. Felizmente, teve oportunidades para provar o seu valor, algo que não é normal em Portugal para um jovem que vem da formação. Mas ele conseguiu-o e tenho a certeza de que irá ser um dos melhores defesas da Europa", vaticinou.

Jovens águias tentam Champions

A equipa de sub-19 do Benfica tentará nesta tarde (16.00, Sport TV1) a conquista da primeira Youth League, a Liga dos Campeões deste escalão. Os encarnados afastaram o Real Madrid nas meias-finais, na última sexta-feira, ao vencerem por 4-2, e vão agora disputar o primeiro lugar com a equipa do Salzburgo, da Áustria.

Esta será a segunda vez que o Benfica disputará a final desta competição, isto depois de há três anos ter sido derrotado no jogo decisivo pelo Barcelona.