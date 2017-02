Pub

Equipa do quinto escalão eliminou o Burnley do primeiro. Em Espanha, o Real venceu sem golos de Ronaldo.

O Lincoln City, clube da quinta divisão, tornou-se ontem a primeira equipa amadora do futebol inglês a atingir os quartos-de-final da Taça de Inglaterra desde 1914, ou seja, igualou uma marca que durava há 103 anos, quando o Queens Park Rangers atingiu esta mesma fase da mítica competição.

Sean Raggett marcou (de cabeça) provavelmente o golo mais importante dos 113 anos de história do clube. Tudo aconteceu aos 89 minutos, no campo do Burnley, equipa do escalão principal inglês, e na sequência de um pontapé de canto. Posicionado 81 lugares abaixo do Burnley, o Lincoln tornou-se apenas a oitava equipa dos escalões não profissionais a bater um adversário da divisão principal desde a II Guerra Mundial.

"Eu sempre disse que havia uma hipótese em cem de vencermos este jogo. Mas tínhamos de acreditar, porque havia uma possibilidade de isso acontecer. É incrível, estamos a viver um dia fantástico. Não tenho palavras para descrever o que sinto neste momento", disse no final da partida o treinador Danny Cowley, deixando pelo caminho na Taça de Inglaterra equipas de escalões superiores como o Ipswich e o Brighton. A edição 2016-17 da Taça de Inglaterra já tinha entrado para a história graças às proezas do Lincoln, mas também do Sutton, que amanhã recebe o Arsenal: juntos, fizeram que pela primeira vez a prova tivesse duas equipas amadoras em ação nos oitavos-de-final.

O Leicester foi eliminado por equipa do terceiro escalão. Manchester City obrigado a disputar mais um jogo na Taça

Mas houve mais surpresas na Taça de Inglaterra. O Leicester, campeão em título, comprovou o mau momento e foi eliminado pelo Millwall, do terceiro escalão do futebol inglês. A equipa da zona leste de Londres jogou com menos um jogador desde o minuto 52, mas mesmo assim conseguiu chegar ao golo, por Shaun Cummings, em cima do apito final. Já o Manchester City empatou a zero na deslocação ao campo do Huddersfield e terá de disputar um segundo jogo para saber se segue em frente na Taça. O Chelsea é que não deu hipóteses e apurou-se, ao vencer por 2-0 (golo de Pedro Rodriguez e Diego Costa) no terreno do Wolverhampton, onde atua o português Hélder Costa.

Real vence e Bayern empata

Em Espanha, o Real Madrid recebeu e venceu ontem o Espanyol, por 2-0, num jogo que ficou marcado pelo regresso de Gareth Bale à competição, após uma paragem de dois meses por lesão. No Santiago Bernabeú, com Pepe e Ronaldo entre os titulares, Alvaro Morata abriu o marcador aos 33", cabendo depois ao internacional galês, que entrou aos 72", apontar o golo da tranquilidade dos merengues, que lideram a classificação com 52 pontos e menos um jogo disputado. Ainda na Liga espanhola, destaque para a goleada do Atlético Madrid no campo do Sp. Gijón, por 4-1, com um hat trick de Kevin Gameiro. O Barcelona entra hoje em ação com a receção ao Leganés.

Na Liga alemã, o líder Bayern Munique (com Renato Sanches sentado no banco de suplentes) marcou passo, ao ceder um empate a um golo no campo do Hertha de Berlim. O bósnio Vedad Ibisevic colocou a formação da casa em vantagem aos 21 minutos, com os bávaros a só conseguirem chegar ao empate já no período de descontos (90"+6), por intermédio de Lewandowski, que aos 31 minutos substituiu Arturo Vidal.

Já o Dortmund (Raphaël Guerreiro ficou no banco), que na terça-feira perdeu por 1-0 com o Benfica na Luz em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Champions, venceu por 3-0 na receção ao Wolfsburgo, equipa na qual o internacional português Vierinha foi titular - golos de Piszczek, Dembele e autogolo de Jeffrey Bruma.