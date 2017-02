Pub

Clube da quinta divisão eliminou o Burnley e está nos quartos de final da Taça de Inglaterra

O Lincoln City, equipa do quinto escalão do futebol inglês, fez esta tarde história, ao tornar-se na primeira equipa amadora britânica a atingir os quartos-de-final da Taça de Inglaterra desde 1914 - reeditou o feito do Queens Park Rangers

Um golo de Sean Raggett, aos 89 minutos, valeu a vitória pela margem mínima do Lincoln sobre o Burnley, clube da I Liga inglesa. Recorde-se que o emblema da quinta divisão inglesa já tinha deixado pelo caminho na Taça equipas como o Ipswich e o Brighton.

O Sutton United, outra equipa da quinta divisão inglesa ainda presente na prova, vai medir forças na segunda-feira com o Arsenal.