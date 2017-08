Marcelo Bielsa, técnico do Lille

Edgar Ié jogou na equipa de Bielsa e cometeu uma grande penalidade

Depois de na primeira jornada ter vencido, o Lille, orientado por Marcelo Bielsa e com o português Edgar Ié em campo, que cometeu um penálti já na segunda parte, foi derrotado no campo do Estrasburgo, por 3-0.

Num jogo atípico, em que Bielsa esgotou as substituições aos 37' minutos, o guarda-redes Maignan foi expulso aos 63', ainda com 0-0, após atirar a bola à cabeça de um adversário.

Um jogador de campo assumiu então a baliza e acabaria por sofrer um golo, aos 74', marcado por Jonas Martin.

A seguir ao golo, outro momento "estranho": nova troca de guarda-redes, entre jogadores de campo, com o terceiro jogador diferente a assumir a proteção das redes da equipa de Bielsa.

Viria a sofrer mais dois golos, aos 83', no intermédio de uma grande penalidade convertida por Lienard (e cometida pelo português Edgar Ié), e aos 88', por Jeremy Grimm.