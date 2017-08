Pub

O 'pesadelo' só se concretizou a dez minutos do fim do jogo em Trondheim, já que então o Ajax ganhava por 2-1

A eliminação do Ajax de Amesterdão, às mãos do Rosenborg, da Noruega, é o grande destaque dos 'play-offs' da Liga Europa, já que o 'gigante' holandês, finalista derrotado na última época, sempre esteve em fases finais desde 1967.

O 'pesadelo' só se concretizou a dez minutos do fim do jogo em Trondheim, já que então o Ajax ganhava por 2-1 e tinha a eliminatória controlada, depois da derrota por 1-0 na primeira mão. Mas um bis do nigeriano Samuel Adegbenro tudo alterou e levou o resultado para 3-2.

A eliminatória, perdida por 4-2, é o culminar de um verão 'negro' para o Ajax, já que tinha sido afastado na última eliminatória de acesso ao 'play-off' da Liga dos Campeões pelo Nice, de França. A campanha europeia do Ajax termina logo em agosto - algo nunca visto, em 50 anos.

Pelo caminho, mas sem surpresa, fica um dos clubes portugueses, o Marítimo, que após 'nulo' na Madeira perdeu fora com o Dínamo de Kiev, por 3-1.

Já com Benfica, FC Porto e Sporting na Liga dos Campeões - ficaram hoje a saber os adversários - e o Vitória de Guimarães na fase de grupos da Liga Europa, Portugal conseguiu um quinto apuramento para as fases de grupos, através do Sporting de Braga, que eliminou o Hafnarfjordur, da Islândia.

Não foi de todo fácil chegar ao objetivo, pois que os islandeses chegaram a ter a eliminatória empatada, quando venciam por 2-1 em Braga. Mas os 'arsenalistas' deram a volta e chegaram ao 3-2, a confirmar que de facto têm mais 'pergaminhos (já foram finalistas, enquanto o adversário nunca se apurou para a fase de grupos).

O AC Milan, de André Silva (hoje em branco) foi à Macedónia ganhar por 1-0 ao Shkëndija, elevando o total para 7-0.

Outro dos favoritos que chega à fase de grupos é o Everton, de Wayne Rooney, com um empate na Croácia com o Hajduk Split, 1-1, a segurar a vantagem da primeira mão.

Igualmente apurado está o Olympique de Marselha, do internacional português Rolando, com 3-0 ao Domzale, da Eslovénia, após 1-1.

Bruno Vale e João Pedro são outros dois portugueses a seguir em frente - o seu Apollon Limassol afasta o Midtjylland, com 1-1 hoje, no terreno dos dinamarqueses, após a vitória por 3-2 na primeira mão, no Chipre.

O AEK de Atenas, de Hugo Almeida, Hélder Lopes e André Simões (que marcou por duas vezes), bateu em casa o Club Brugge, por 3-0, e apura-se, após o 0-0 na Bélgica.