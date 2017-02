Pub

O organismo liderado por Pedro Proença tomou posição sobre o caso que ensombrou o Feirense-Rio Ave de segunda-feira

A Liga de Clubes emitiu esta quarta-feira um comunicado onde declarou "total e inequívoca confiança na credibilidade e fiabilidade" de todas as equipas e agentes desportivos envolvidos nas competições profissionais, demarcando-se assim da suspensão das apostas do jogo Feirense-Rio Ave, que se realizou na segunda-feira.

Dois dias depois de o caso ter ocorrido, envolvendo a Placard e as casas de apostas que operam em Portugal, o organismo liderado por Pedro Proença veio pronunciar-se sobre o assunto.

Eis o comunicado na íntegra:

"Na sequência das notícias sobre a suspensão de apostas desportivas relacionadas com o jogo entre o CD Feirense e Rio Ave FC, da 20.ª jornada da Liga NOS, a Liga Portugal esclarece:

1. Logo após tomar conhecimento, pelos Media, da suspensão das apostas no referido encontro, a Liga Portugal contactou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) e o Serviço de regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) de modo a ser informada e esclarecida, pelas referidas entidades, sobre os procedimentos em curso.

2. Sendo a SCML e o SRIJ as entidades competentes no que diz respeito a quaisquer propósitos de averiguação e identificação de casos suspeitos, a Liga Portugal entendeu manter-se expectante, permitindo que as investigações e demais procedimentos prosseguissem o seu curso normal, respeitando a credibilidade das mesmas entidades, assim como de quaisquer autoridades entretanto envolvidas.

3. O mesmo foi transmitido pela Liga Portugal, de forma oficial, a diversos órgãos de comunicação social, horas antes do referido encontro da Liga NOS.

4. A extrapolação mediática do assunto no que diz respeito a factos mereceu uma atenção redobrada pelos serviços da Liga Portugal e pelo seu próprio presidente, Pedro Proença, que nessa noite assistiu ao encontro, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

5. Nesse sentido, a Liga Portugal, no âmbito da sua competência enquanto organizadora dos campeonatos profissionais de futebol, manifesta a sua total e inequívoca confiança na credibilidade e fiabilidade de todas as sociedades desportivas e demais agentes desportivos diretamente envolvidos no fenómeno futebolístico.

6. Aliás, a Liga Portugal e os seus associados têm promovido juntos dos vários agentes (jogadores, treinadores, dirigentes, funcionários das SAD e do próprio organismo) códigos de conduta diretamente relacionados com a ética e a deontologia no que concerne às apostas desportivas, tendo regulamentado, de forma dura, qualquer eventual prevaricação nesta matéria.

7. Desde o inicio da presente época a Liga tem desenvolvido esforços e contactos, no âmbito da prevenção, em conjunto com entidades como o Comité Olímpico Português (COP), o International Centre for Sport Security/Europe (ICSS), a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

8. Recordamos, no mesmo âmbito, que a Liga Portugal criou um Grupo de Trabalho que irá, já no final do próximo mês, apresentar recomendações sobre matérias como os resultados combinados (match fixing) e as apostas desportivas.

9. Por fim, apesar de alheia a todos os procedimentos e mecanismos relacionados com as apostas desportivas, tradicionais ou digitais, a Liga Portugal tem sido um parceiro ativo e atento ao fenómeno, quer na salvaguarda da integridade das competições, quer do bom nome e interesse das sociedades e clubes que representa."