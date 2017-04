Pub

Algarvios já vão na terceira derrota consecutiva, mas continuam a liderar a classificação

O Portimonense mantém-se líder incontestável na II Liga de futebol, apesar da terceira derrota consecutiva da equipa, numa 35.ª jornada em que o Sporting B foi 'travado' nos Açores.

Este domingo, a equipa de Vítor Oliveira, o 'mestre' das subidas, voltou a mostrar que atravessa um mau momento e saiu derrotada em casa pelo Gil Vicente (2-1), um desaire que se segue aos recentes diante do Varzim e Vizela.

Vale ao Portimonense a não melhor 'performance' dos seus perseguidores, com os algarvios a liderarem a II liga com 70 pontos, mais cinco do que o Desportivo das Aves, que empatou na quinta-feira com a Académica (0-0).

Com apenas duas vagas para a subida ao escalão maior, em terceiro lugar está o Varzim, a sete pontos do segundo lugar, e em quarto mantém-se também o União da Madeira, a distantes 12 pontos da vice-liderança.

O Varzim venceu exatamente na casa do União (1-0), que na última época andava no escalão principal, e ainda terá legítimas aspirações a subir de divisão, apesar dos lugares parecerem há muito 'entregues' a Portimonense e Aves.

Esta 35.ª jornada trouxe sobretudo mudanças em zonas menos 'importantes' da tabela, com ligeiras trocas de posições a meio.

Gil Vicente e Penafiel, que venceu hoje o Braga B (1-0), sobem ao sétimo e oitavo lugares, respetivamente, enquanto Benfica B -- sofreu a quinta derrota consecutiva -- e Braga B caem para o 9.º e 10.º posto.

A equipa B dos 'encarnados' voltou a perder, no sábado na casa do Covilhã (2-0), 13.º classificado, naquela que foi a quinta derrota consecutiva no campeonato, não vencendo desde 03 de março, quando bateu o Olhanense no Seixal (2-1).

O dia de hoje fica marcado pela goleada do FC Porto B em casa ao Cova da Piedade (4-0), com os 'dragões' a recuperarem na tabela (12.ºs), mas também pelo empate do Sporting B (14.º) na visita ao Santa Clara (1-1).

A equipa B dos 'leões' vinha de uma série de seis triunfos consecutivos, desde que Luís Martins assumiu a equipa -- ainda empatou na estreia -, o que lhe permitiu fugir à zona de descida de divisão.

A jornada da II Liga apenas fica concluída esta segunda-feira, com o Vitória de Guimarães B a receber o Vizela, e que, em caso de vitória, poderá colocar os vimaranenses (11.ºs) no sétimo lugar.