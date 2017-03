Pub

Varzim impôs primeira derrota caseira ao líder

O Portimonense, líder da II liga de futebol, sofreu hoje a primeira derrota em casa na competição, ao perder com o Varzim por 1-0, mas sem ter em perigo a sua destacada liderança.

Foi o primeiro desaire para o campeonato da equipa treinada por Vítor Oliveira em Portimão, onde apenas perdeu na primeira fase da Taça da Liga, há oito meses, a 30 de julho, então diante do Santa Clara.

A derrota de hoje mantém o Portimonense, principal candidato à subida, com 70 pontos, mais nove do que o Desportivo das Aves, e 16 para o Varzim, terceiro, quando apenas duas equipas sobem de escalão.

Diogo Barcelos, no início da segunda parte fez o golo do Varzim, num jogo em que o Portimonense também podia ter marcado -- Tabata falhou isolado a igualdade aos 70 minutos -, mas com os visitantes sempre perigosos no contra-ataque.

A derrota do Portimonense permitiu também a aproximação do Desportivo das Aves, que está a nove pontos, depois de hoje ter vencido na visita ao Freamunde (1-0), com um golo de Tiago Valente nos instantes finais (aos 88).

Em perda nos lugares cimeiros continua o Benfica B (quinto classificado), com a terceira derrota consecutiva e novamente num jogo em que esteve a vencer, desta vez na deslocação ao campo do Penafiel (9.º).

Em poucas semanas a equipa de Hélder Cristóvão caiu da terceira para a quinta posição, ultrapassada por Varzim e Santa Clara.

A formação açoriana venceu hoje o Sporting de Braga B, por 2-0, ultrapassando também a Académica, derrotada em casa pelo Académico de Viseu (2-1), num jogo em que os 'estudantes' até estiveram a vencer.

A equipa em melhor momento de 'forma' nesta II Liga é o Sporting B, em plena recuperação e já fora da zona de risco de descida.

Os 'leões' somaram o quinto triunfo consecutivo, vencendo fora o Leixões (2-1), e já estão em 13.º lugar, cinco pontos acima da zona de risco, que engloba os últimos seis classificados, com descida direta de quatro e dois num 'play off'.

Em contraponto os leixonenses estão afundados na 21.ª e penúltima posição.

Na zona de descida quase nenhuma equipa venceu, com derrotas de Olhanense (22.ª), Leixões (21.ª) e Freamunde (19.ª) e empates de Fafe (20.ª) e Vizela (18.ª). A exceção foi a vitória do Académico de Viseu (17.º) em casa da Académica (2-1).

Fora de 'perigo', situação em que também esteve, mantém-se o FC Porto B (14.º), apesar do desolador nulo que hoje consentiu frente ao Vizela no arranque da 33.ª jornada.

A ronda fica completa na segunda-feira, com a receção do Vitória de Guimarães B ao Cova da Piedade.