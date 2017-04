Pub

Duntin Johnson tem uma lesão nas costas e pode falhar evento, que começa esta quinta-feira.

O golfista norte-americano Duntin Johnson, líder do ranking mundial, continua em dúvida, devido a lesão nas costas, para participar no Masters de Augusta, EUA, que começa esta quinta-feira.

O norte-americano, de 32 anos, sofreu uma queda no apartamento que alugou em Augusta e sofreu uma lesão nas costas, problema que o pode afastar do 'major' dos Estados Unidos.

"Foi uma queda dura. Está em repouso, a tomar um anti-inflamatório e colocar gelo na zona afetada para que possa jogar", afirmou aos jornalistas o empresário do jogador, David Winkle.

Campeão do Open dos Estados Unidos de 2016 e de três dos quatro últimos torneios do campeonato do mundo (WGC), Dustin Johnson é apontado como grande favorito no Masters de Augusta.

O seu compatriota Tiger Woods, antigo líder mundial e vencedor do Masters de Augusta de 2002, vai falhar a edição deste ano da prova devido a problemas nas costas.