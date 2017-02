Pub

Português Renato Sanches não saiu do banco no 1-1 frente ao Schalke 04

O Bayern Munique empatou este sábado (1-1) em casa com o Schalke04, em jogo da 19.ª jornada da Liga alemã de futebol.

Depois de o polaco Robert Lewandowski colocar a equipa em que alinha o português Renato Sanches em vantagem, aos nove minutos, tudo parecia encaminhar-se para a nona vitória consecutiva dos líderes da Bundesliga.

No entanto, logo aos 13 minutos, o brasileiro Naldo empatou para o Schalke04, resultado que se manteve até ao apito final do encontro, o 500.º de Philipp Lahm pelos bávaros.

O resultado deixa o Bayern Munique com 46 pontos, mais quatro do que Leipzing, que hoje visita o Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, podendo reduzir para a diferença mínima em caso de vitória.

O 'deslize' da equipa comandada por Carlo Ancelotti foi aproveitada também pelo Hoffenheim, que hoje goleou em casa o Mainz por 4-0, com Mark Uth a inaugurar o marcador, aos cinco minutos, Marco Terrazzino a dilatar, aos 81, e o húngaro Ádám Szalai a 'bisar', aos 86 e 90+1.

O Hoffenheim está agora na terceira posição, com 34 pontos, enquanto o Mainz caiu para 12.°.

Também o Hertha Berlim venceu hoje em casa o Ingolstadt (1-0), penúltimo, ascendendo à quarta posição e passando a somar 33 pontos, com um golo do japonês Genki Haraguchi.

O Colónia venceu também pela margem mínima o Wolfsburgo, do português Vieirinha, graças a uma grande penalidade convertida por Anthony Modeste, aos 81 minutos, subindo à quinta posição.

Noutro jogo da 19.ª jornada, o Borussia Mönchengladbach goleou em casa o Friburgo por 3-0, estando agora na 10.? posição. Marcaram pela equipa de Mönchengladbach Lars Stindl, aos 73 minutos, Raffael, aos 78 minutos, e Patrick Herrmann, aos 90+2.