O treinador do Estoril divulgou a lista de 20 convocados para o embate com o Boavista

O defesa Gonçalo Brandão e o extremo Licá estão entre os convocados do treinador Pedro Emanuel para a receção do Estoril-Praia ao Boavista, na sexta-feira, no jogo que abre a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico estorilista divulgou esta quinta-feira uma convocatória com 20 elementos, na qual se destaca a inclusão dos dois jogadores que tinham sido substituídos devido a problemas físicos no embate da última jornada, frente ao Vitória de Guimarães (3-3). Registam-se ainda as entradas para o lote de eleitos de João Afonso, João Basso, Dmytro e Bazelyuk.

Por outro lado, há que sublinhar as ausências do lateral Joel e do médio Mattheus Oliveira, ambos por motivos disciplinares, e dos lesionados André Claro, Thiago Cardoso, Afonso Taira e Nuno Lopes.

O desafio entre o Estoril, 15.º classificado com 21 pontos, e o Boavista, oitavo com 33 pontos, está marcado para as 20:30 de sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem de Nuno Almeida (Associação de Futebol do Algarve).

Convocados:

- Guarda-redes: Moreira e Luís Ribeiro.

- Defesas: João Afonso, Ailton, João Basso, Mano, Diakhité, Gonçalo Brandão e Dankler.

- Médios: Eduardo, Dmytro, Matheus Índio, Diogo Amado e Carlinhos.

- Avançados: Bruno Gomes, Kléber, Gustavo Tocantins, Bazelyuk, Allano e Licá.