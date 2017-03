Líbio cedido pelo Benfica ao Chaves escapa a aparatoso acidente

Pub

Avançado do conjunto transmontano era, segundo o JN, o único ocupante do veículo que se despistou na A7

Segundo o JN, o futebolista líbio Hamdou Elhouni atualmente ao serviço do Chaves, por empréstimo do Benfica, teve um violento despiste pelas 16.00 deste domingo na A7 no sentido Vila do Conde-Famalicão.

O carro do atleta de 23 anos capotou com alguma violência, contudo, Hamdou Elhouni não sofreu qualquer problema físico, tendo saído ileso.



Refira-se o o jogador asiático ainda não efetuou qualquer partida em 2017 pois sofreu uma lesão grande no Chaves-FC Porto de novembro passado a contar para a Taça de Portugal.