Ponta-de-lança polaco renovou pelo Bayern até 2021 e considera que ir para o Real Madrid ou o Barcelona não seria evoluir

O avançado polaco Robert Lewandowski renovou o contrato com o Bayern Munique até 2021 porque deixar o clube bávaro de futebol "não seria uma melhoria", conforme explicou o jogador numa entrevista publicada hoje pela revista alemã Sportbild.

"O Bayern é uma das melhores equipas do mundo e está ao mesmo nível que o Real Madrid ou o FC Barcelona. Uma mudança não teria sido melhor para mim, podemos ganhar todos os títulos", disse o capitão da seleção polaca.

Lewandowski, de 28 anos, que chegou a Munique em 2014, proveniente do Borussia Dortmund, renovou o contrato com o clube bávaro, em dezembro, depois de ter estado na mira de vários clubes europeus, como o Real Madrid.

Em seis temporadas na Alemanha, o internacional polaco conquistou quatro vezes a Bundesliga, em duas ocasiões com o Bayern Munique, atual líder do campeonato alemão, e outras duas com o Borussia Dortmund.