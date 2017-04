Pub

O avançado polaco recuperou da lesão que o tem afastado nas ultimas semanas bem como a recuperação de Hummels e Boateng parece ser possível para o jogo frente ao Real Madrid

Robert Lewandowski, que tem estado lesionado, está apto a jogar em Madrid na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, garantiu esta segunda-feira o treinador do Bayern, Carlo Ancelotti.

Na conferência de imprensa de véspera do jogo contra o Real Madrid, o treinador do clube bávaro garantiu a operacionalidade do avançado polaco, bem como a "boa hipótese" de voltar a ter Hummels e Boateng no eixo da defesa.

"Lewandowski está OK. Treinou-se ontem (domingo) sem problemas", disse Ancelotti, a propósito do goleador que teve de falhar o jogo da primeira mão, na semana passada, por lesão no ombro - em Munique, o Real Madrid ganhou por 2-1, com 'bis' de Cristiano Ronaldo.

A incerteza continua relativamente à composição da defesa, muito desguarnecida após a expulsão de Javi Martínez na primeira mão, que valeu um jogo de castigo, e as lesões de Jérôme Boateng (adutores) e Mats Hummels (tornozelo).

Os dois defesas internacionais alemães acabaram por viajar com o grupo para Madrid, apostando Ancelotti na possível recuperação.

"O treino de hoje é importante para Jérôme e Mats. Ontem, treinaram à parte, mas hoje devem fazer treino com bola. Penso que ambos têm uma boa hipótese de jogar", disse.

Caso um deles não recupere, Ancelloti deixou entender que poderá reposicionar Joshua Kimmich como defesa central. "É uma opção, Kimmich está habituado à posição, mas vamos ver".