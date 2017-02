Pub

Leões lideram classificação do nacional de clubes de pista coberta, em masculinos e femininos. Benfiquista campeão nacional do salto em comprimento desistiu lesionado.

O Sporting terminou a primeira jornada do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta na frente, tanto no setor masculino como no feminino, mas o Benfica não atira "a toalha ao chão". A segunda jornada dos nacionais continua domingo, em Pombal, dia em que serão conhecidos os novos campeões.

Em masculinos, a equipa leonina lidera com 52 pontos, com mais três do que os encarnados, que ontem ficaram privados do campeão nacional do salto em comprimento, Marcos Chuva, por lesão, e viram o leão Nelson Évora vencer a prova. No setor feminino, as leoas lideram com 46 pontos e têm uma vantagem confortável de 12.

"Elas têm uma agradável margem de segurança. Trata-se de uma equipa muito madura que tem de fazer o seu papel bem feito", elogiou ontem o responsável pela equipa do Sporting, Carlos Silva. Quanto aos rapazes, " é uma equipa que está a amadurecer, mas deu bons indicadores na primeira jornada",o que dá alento para a segunda jornada: "Com o objetivo de também nos sagraremos campeões."

Apesar da desvantagem, o vice-presidente do Benfica para as modalidades, Fernando Tavares, não atirou a toalha ao chão: "Face às circunstâncias, o balanço é positivo, pois tivemos a grande infelicidade de ter quatro atletas lesionados, que ainda por cima iam disputar primeiros lugares."

No escalão masculino, a equipa leonina venceu nas distâncias de 60 metros, 1500 metros, 5000 marcha e salto em comprimento, prova ganha por Nélson Évora (7,32 metros) e na qual o atleta benfiquista Marcos Chuva, outro dos candidatos à vitória, acabou por abandonar após se ressentir de uma lesão.

Chuva, que na semana passada venceu a prova de salto em comprimento nos Campeonatos de Portugal de pista coberta, com a marca de 7,91 metros, alcançando os mínimos para os Europeus, em março, lesionou-se e está em dúvida para Belgrado.

"Já tinha sentido uma dor na semana passada, mas estava controlada e hoje (ontem) ia a esticar a corda e fiquei muito pior", explicou Marcos Chuva, que ainda efetuou o primeiro ensaio, com um salto de 6,54 metros, antes de desistir: "Espero que esta lesão não me afaste dos Europeus. A minha saída da prova foi para não colocar em causa a Taça dos Clubes Europeus, uma vez que temos a expectativa de ir ao pódio."

Numa das provas mais disputadas da tarde, o atleta do Sporting Ancuiam Lopes, de 26 anos, venceu na distância de 60 metros, com o tempo de 6,74 segundos, seguido de Ricardo Pereira, do Benfica, com 6,83, e Edi Sousa, do Sp. Braga, com 6,87.

O Benfica foi mais forte no salto com vara e salto em altura, prova em que Paulo Conceição voltou a falhar os mínimos para os Europeus. O atleta saltou 2,20 metros, marca que atingiu pela terceira vez esta época, mas falhou os 2,25 metros, que eram necessários para obter o passaporte para Belgrado. O Sp. Braga, terceiro na tabela, venceu na prova dos 400 metros.

Filha de Albertina Machado bateu recorde nacional

Mariana Machado, filha da antiga atleta Albertina Machado, bateu ontem o recorde nacional juvenil dos 1500 metros em pista coberta, durante o Campeonato Nacional de Clubes em Pombal. A jovem atleta do Sp. Braga, de 16 anos, concluiu a prova do escalão de seniores em 4.29,53 minutos, tirando um segundo ao antigo recorde nacional (4.30,50), que estava na posse de Marina Bastos, desde 1988.

"Diziam-me que era capaz, mas não estava à espera de vencer. Foi uma surpresa muito positiva, porque ainda comecei há tão pouco tempo", disse aos jornalistas a atleta, que apenas se iniciou no atletismo há dois anos. A vitória foi "uma completa surpresa" para Mariana Machado e serve de estímulo para "cada vez mais tentar manter o lugar mais alto do pódio". A sportinguista Amélia Vitorino ficou em segundo lugar, com o tempo de 4.30,13, e, na terceira posição ficou Carla Mendes, da Juventude Vidigalense, com 4.32,12.