Jorge troca o Flamengo pelo AS Mónaco, numa transferência superior a oito milhões de euros

O Flamengo anunciou hoje a venda do defesa lateral Jorge, de 20 anos, ao Mónaco, equipa treinada pelo português Leonardo e atual líder liga francesa de futebol.

"O lateral esquerdo Jorge transferiu-se para o Mónaco. O jogador formado no nosso clube, disputou 87 jogos pela equipa principal e marcou cinco golos", refere o Flamengo, em comunicado.

Apesar de o clube não ter divulgado o montante envolvido no negócio, a imprensa brasileira avança valores a rondar os 8,5 milhões de euros.

"Sinto-me muito feliz por terem reconhecido o bom trabalho que fiz no Flamengo. Parto de cabeça erguida por sei que dei o melhor de mim ao clube", afirmou Jorge, em declarações ao Globoesporte.com.

O jogador, que se juntará aos portugueses João Moutinho e Bernardo Silva, representou na quarta-feira pela primeira vez a seleção brasileira no jogo particular com a Colômbia, de solidariedade com as vítimas do acidente aéreo que, em novembro, vitimou quase toda a equipa de futebol da Chapecoense.