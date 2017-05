Pub

Mónaco venceu Saint-Éttiene por 2-0 e volta aos triunfos na Liga 17 anos depois

O Mónaco sagrou-se finalmente campeão de França nesta quarta-feira ao vencer o Saint-Éttiene por 2-0, com um golo de Mbappé ainda na primeira parte e outro de Germain a terminar a partida.

17 anos depois os monegascos voltaram a vencer o campeonato, desta feita sob o leme do treinador português Leonardo Jardim e ainda com João Moutinho e Bernardo Silva, que ontem foram titulares diante do Saint-Éttiene.

Os comandados de Leonardo Jardim precisavam apenas de um empate para voltarem a festejar um título de campeões nacionais, mas Mbappé inventou um golo de levantar o chapéu ainda no primeiro tempo, surgindo isolado na área e com tempo para sentar o guarda-redes adversário antes de chutar para o primeiro golo aos 23'. Foi preciso depois esperar pelo derradeiro segundo do encontro para Germain fazer o 2-0 final.

Refira-se que também o português Ivan Cavaleiro, que foi transferido no início da época para o Wolverhampton, também se sagrou campeão por ter realizado dois jogos pelo Mónaco esta época.