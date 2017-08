Pub

O treinador do Mónaco garantiu esta quarta-feira que não castigou o gaulês e que quis apenas proteger o jovem avançado, de 18 anos, por tê-lo deixado no banco no último jogo da liga francesa

Mbappé, apontado como novo alvo do Paris Saint-Germain, ficou no banco na goleada de domingo dos monegascos no terreno do Dijon, por 4-1, da segunda jornada da liga francesa, mas Leonardo Jardim assegurou que não quis punir o jogador.

"Mbappé castigado? Nada disso. Neste momento devemos protegê-lo", afirmou o técnico português em conferência de imprensa, acrescentando que essa decisão foi tomada "para o bem do jogador e da equipa".

Também segundo a imprensa, o Mónaco fixou em 180 milhões de euros o valor para permitir a saída de Mbappé, a quem o Paris Saint-Germain terá oferecido 18 milhões de euros por ano e um contrato de cinco épocas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No entanto, o clube monegasco não está inclinado para vender o jovem avançado a um concorrente direto.