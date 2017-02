Pub

Português líder do campeonato francês está numa lista restrita de quatro nomes para suceder a Arsène Wenger, cujo contrato expira no final da época e ainda não renovou

Leonardo Jardim é um dos quatro treinadores que estão a ser equacionados para suceder a Arsène Wenger, cujo contrato termina no final da temporada sem que exista qualquer sinal de renovação.



A imprensa inglesa desta sexta-feira adianta que o bom trabalho do madeirense ao serviço do Mónaco, emblema que lidera a Liga francesa, faz com que esteja a ser cogitado a par do italiano Massimiliano Allegri (Juventus), Thomas Tuchel (Dortmund) e Roger Schmidt (Leverkusen). Todos estes treinadores estão na Liga dos Campeões, sendo que Jardim é lembrado pelo triunfo do Mónaco nos Emirates.