O treinador do Mónaco, Leonardo Jardim, disse esta segunda-feira que o Borussia Dortmund tem "a vantagem da experiência" na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, que se disputa na terça-feira.

O técnico português quer que o Mónaco, a "equipa mais jovem das competições europeias e com mais jogos" disputados, possa discutir a eliminatória ao manter-se fiel aos princípios de jogo que tem demonstrado.

"Teremos de jogar com o nosso ADN, tentar fazer o nosso jogo ofensivo e na defesa prestar atenção às qualidades do adversário, à rapidez dos seus atacantes e à qualidade da construção no meio-campo", considerou o técnico em conferência de imprensa.

Jardim, de 42 anos, realçou ainda o regresso "importante" de Falcao para acrescentar "qualidade e experiência" à equipa de João Moutinho e Bernardo Silva num jogo "intenso" para o qual, afirmou, os alemães são favoritos.

Fabinho, por sua vez, destacou a "motivação adicional" de jogar no estádio do Dortmund para "prolongar o mais tempo possível" a "aventura" dos monegascos na Liga dos Campeões.

O brasileiro espera "um jogo aberto, com muitas oportunidades" embora saiba que a suspensão de Bakayoko o 'empurra' para um papel mais defensivo.

"Sem ele, será um papel mais defensivo. Mas acontece muitas vezes com o João Moutinho na liga francesa, e a equipa não vai sentir as diferenças", reforçou.

O treinador do Borussia, Thomas Tuchel, explicou na conferência de imprensa que "a dinâmica está do lado do Mónaco", especialmente devido às muitas lesões que tem na equipa, que tornam a missão de passar às meias-finais "complicada".

"A situação tem melhorado um pouco, com os regressos de Weigl e Kagawa", apontou o alemão, que conta também com o regresso de Marco Reus, que não deve, contudo, estar apto para alinhar de início.

Apesar da equipa estar 'em apuros' na liga alemã, no quarto posto, Tuchel vê o plantel com vontade de disputar a eliminatória e aproveitar a vantagem de jogar em casa na primeira mão.

"Sentimo-nos preparados, adoramos jogar aqui, vamos atacar e marcar tantos golos quanto possível", atirou.

O português Raphael Guerreiro, que esta temporada se transferiu para o Borussia Dortmund, compareceu na sala de imprensa para explicar aos jornalistas que a equipa "digeriu bem" a derrota de sábado (4-1), contra o Bayern de Munique, e que está preparada para enfrentar "uma equipa muito forte, muito boa ofensivamente mas talvez com algumas dificuldades na defesa".

"Temos sido muito irregulares, principalmente a jogar fora de casa, onde não temos imposto o nosso jogo. Com o nosso público, podemos fazer a diferença, dá-nos muita confiança", comentou o lateral português, que costuma alinhar no meio campo do Dortmund.

Os primeiros dois jogos da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões disputam-se na terça-feira, pelas 19:45, com a receção do Borussia Dortmund ao Mónaco e a visita do Barcelona ao terreno da Juventus.