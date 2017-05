Pub

Após 17 anos, equipa do principado volta a conquistar o título, com Bernardo Silva e João Moutinho como duas das estrelas da equipa. Jardim junta-se a Artur Jorge e Mourinho como campeão numa das cinco grandes ligas europeias

Finalmente a festa! O Mónaco confirmou ontem a conquista do oitavo título de campeão francês, pondo ponto final a um jejum que durava desde 2000. Leonardo Jardim, de 42 anos, nesta semana eleito melhor treinador da Liga francesa, tornou--se o primeiro estrangeiro a levar os monegascos à glória, confirmada com o triunfo, no Estádio Louis II, frente ao Saint-Étienne por 2-0, em jogo em atraso da 31.ª jornada.

A equipa do principado só não era já campeã porque em França, em caso de igualdade pontual, o desempate é feito pela diferença de golos marcados e sofridos. O Mónaco tinha 17 de avanço, pelo que só um descalabro podia evitar o título, ainda assim Jardim não quis festejos antecipados. O empate bastava, mas Mbappé não estava para aí virado e aos 19 minutos abriu o marcador, para alegria de Bernardo Silva e João Moutinho, que voltaram a ser titulares. Germain fechou as contas na última jogada, dando início à festa, à qual não terá ficado indiferente Ivan Cavaleiro, que fez dois jogos no início da época antes de sair para o Wolverhampton.

"É o momento de desfrutar. Foi uma temporada excecional e nós merecemos. É a coroação de todo um grupo", reagiu no final o médio Bernardo Silva.

A última vez que se tinha festejado no Mónaco era Claude Puel o treinador e o português Costinha brilhava a meio-campo. Mas em 1999-20000, a equipa esteve longe do brilhantismo da que exibiu a equipa de Leonardo Jardim. A comprová-lo estão os 104 golos marcados na Liga (156 em todas as competições) por uma equipa que já foi comparada a uma máquina de futebol ofensivo. Este é um recorde absoluto dos monegascos, tal como são os 92 pontos conquistados, quando ainda falta uma jornada para o final do campeonato.

O Mónaco estabeleceu recordes absolutos do campeonato com 31 jogos consecutivos a marcar e 52 pontos em casa. "É o mais bonito título da minha vida de treinador. Ganhar um campeonato com uma equipa que não era favorita é um grande feito", afirmou Jardim, que com este título se junta a Artur Jorge (1993-94, PSG) como únicos dois técnicos portugueses campeões em França - e o terceiro a ser campeão numa das cinco grandes ligas europeias, num grupo de elite liderado pelo inevitável José Mourinho (três vezes campeão em Inglaterra, duas em Itália e uma em Espanha).

Fonseca ganha taça e CR7 brilha

Outro treinador português em destaque foi Paulo Fonseca, que ontem conduziu o seu Shakhtar Donetsk à conquista da dobradinha na Ucrânia. É que após a conquista do campeonato, o antigo técnico do FC Porto e Sp. Braga levantou a taça ao derrotar na final o rival Dínamo Kiev por 1-0.

Enquanto isso, o Real Madrid ficou ontem a um ponto de conquistar o seu 33.º título de campeão espanhol ao vencer o Celta, em Vigo, por 4-1, em jogo em atraso da 21.ª jornada. Cristiano Ronaldo brilhou ao marcar dois golos, tendo Benzema e Kroos completado o triunfo, que deixa os merengues a precisar apenas de empatar no domingo, em Málaga, para fazer a festa.

Em Itália, a Juventus conquistou a taça ao vencer a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, por 2-0.