Pub

O treinador do Mónaco explicou as razões pelas quais comanda uma equipa goleadora na Europa

Leonardo Jardim foi um dos principais oradores do primeiro dia do Football Talks 2017, tendo explicado as razões pelas quais o seu Mónaco deixou de ser uma equipa resultadista para ser a que mais golos tem nas ligas europeias.

"Quando comecei a treinar o Sporting, vindo de um sétimo lugar, tinha de ter resultados. No Mónaco trabalho há três anos e agora temos a possibilidade de dar espetáculo. Ou seja, quando não tenho a possibilidade de ter os melhores jogadores procuro apenas ganhar. Quando podemos conciliar os resultados com o espetáculo, melhor", sublinhou o treinador português.

Leonardo Jardim mostrou-se ainda convencido de que o sucesso dos treinadores portugueses deve-se à "capacidade de adaptação" e "aos conhecimentos" adquiridos, sublinhando que os técnicos nacionais "têm capacidade de falar de futebol, mas também de medicina desportiva e de gestão".