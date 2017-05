Pub

Com contrato até 2019 parece que o principal rival do Mónaco quer contar com os serviços do madeirense

Leonardo Jardim espera apenas que a próxima jornada confirme aquilo que já todos sabem, ou seja que o seu Mónaco é o novo campeão francês.



Mas não se sabe se o madeirense vai continuar no Principado, pois parece estar a ser muito pretendido. Inclusivamente a publicação francesa Journal du Dimanche garante que o técnico foi abordado por "um empresário de renome" para se mudar para o PSG.



Aquele jornal contactou o PSG que, no entanto, garantiu que o clube parisiense mantém a confiança no seu treinador, o espanhol Unai Emery.