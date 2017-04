Pub

Já existiram pelo menos cinco ocasiões ao longo da história dos campeonatos. Carlos Xavier diz que Jesus teria um gosto especial em vencer as águias no dia 22 e roubar-lhes o título

O clássico entre o Benfica e o FC Porto terminou empatado a um golo e deixou tudo na mesma na classificação, ou seja, com as águias com mais um ponto do que os dragões a sete jornadas do termo da Liga. Olhando para o calendário das duas equipas até ao final do campeonato, há um jogo que salta à vista: o Sporting-Benfica, em Alvalade, dia 22, que muitos consideram que pode ter um peso fundamental na atribuição do título. E a história mostra que os leões já roubaram cinco títulos ao Benfica ao vencerem dérbis na reta final.

Na tarde de 13 de abril de 1986, na Luz, Morato e Manuel Fernandes colocaram o Sporting a vencer por 2-0, logo aos 22 minutos, e o máximo que os donos da casa conseguiram foi reduzir por Manniche, aos 60". Essa surpreendente derrota do Benfica, aliada ao triunfo do FC Porto em casa do Vitória de Setúbal, por 1-0, permitiu aos azuis e brancos ultrapassar os encarnados na liderança... na penúltima jornada do campeonato. Posição que conservaram na derradeira ronda, com uma vitória nas Antas diante do Sp. Covilhã, por 4-2.

Carlos Xavier estava em campo nesse jogo e ainda hoje o recorda. "O Benfica era dado como campeão por toda a gente e muitos adeptos já tinham T-shirts com a inscrição do título dessa época. Pensavam que eram favas contadas mas a verdade é que demonstrámos que não queríamos ser cabeçudos", conta ao DN. O Benfica acabaria por terminar em segundo lugar, a dois pontos do FC Porto, enquanto o Sporting foi terceiro, a um ponto dos encarnados e a três dos azuis e brancos.

Mais recentemente, na época 2011-12, o Sporting voltou a ser desmancha-prazeres para o Benfica. A cinco jornadas do fim, a vitória dos leões em Alvalade por 1-0 (golo de Van Wolfswinkel) praticamente colocou as águias sem hipóteses de chegarem ao título, pois o FC Porto venceu nessa ronda e alargou a vantagem de um para quatro pontos. Curiosamente, o resultado era indiferente para os leões, que estavam muito longe do primeiro lugar e até de um acesso à Liga dos Campeões. O Benfica terminou esse campeonato na segunda posição, enquanto o Sporting, treinado então por Ricardo Sá Pinto, que rendera Domingos Paciência, não foi além do quarto posto.

Ao longo da história dos campeonatos nacionais, só em mais três ocasiões é que deslizes do Benfica diante do Sporting na segunda volta da prova tiveram relevância para a perda do titulo. Mas nestas três vezes com total proveito para os verdes e brancos, que se sagraram campeões. De referir que nestas contas só entram os campeonatos em que os encarnados estavam próximos do primeiro lugar, ou seja, em que o resultado do dérbi foi verdadeiramente decisivo.

Na temporada de 1947-48 uma gorda vitória do Sporting na Luz, por 4-1, a cinco jornadas do final, desequilibrou as contas, sendo absolutamente decisiva para entregar o título ao clube de Alvalade, numa época em que os dois clubes terminaram com os mesmos pontos.

Em 1951-52, de novo a cinco rondas do fim, outro triunfo leonino, desta vez em casa, por 3-2, foi decisivo, isto porque o Sporting viria a terminar a prova com um ponto de avanço sobre o rival.

Na temporada 1981-82, a oito jornadas do final, o Sporting venceu o Benfica em Alvalade por 3-1, resultado essencial no título que viria a conquistar, com dois pontos de avanço sobre o velho rival. Foi o célebre jogo em que o guarda-redes Manuel Bento foi expulso por agredir Manuel Fernandes.

Voltando ao atual campeonato, Carlos Xavier acha que mesmo em caso de vitória do Sporting frente ao Benfica, no desafio da 31.ª jornada, o título não ficará entregue: "Poderá eventualmente permitir que o FC Porto ultrapasse o Benfica, mas depois desse jogo ainda faltarão algumas jornadas, pelo que não considero que seja completamente decisivo."

O ex-jogador dos leões reconhece que "é sempre especial ganhar ao velho rival" e acredita que Jorge Jesus "deverá ter um gosto especial em roubar o título ao Benfica, embora não por vingança". Recordando os inúmeros episódios de conflitos entre águias e leões desde que o treinador se mudou para Alvalade, sublinha que "Jorge Jesus foi o menos culpado em todo esse clima conturbado, pois não foi ele que disse para ser mandado embora do Benfica nem foi ele que obrigou Bruno de Carvalho a ir buscá-lo".