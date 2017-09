Pub

O Benfica e sobretudo o FC Porto (apenas um milhão de euros) foram muito poupados em relação a épocas anteriores

O mercado de transferências encerrou ontem e a grande conclusão que se pode retirar destes últimos meses que tiraram o sono aos treinadores é que Benfica e FC Porto foram muito poupadinhos, em comparação com outros anos em que fizeram grandes investimentos na construção dos respetivos plantéis. Águias e dragões gastaram apenas 7,5 milhões (6,5 o Benfica; um milhão o FC Porto) em reforços, muito menos do que os 27,1 milhões despendidos por Bruno de Carvalho, que assim investiu mais do triplo dos rivais.

Só para se ter um ponto de comparação relativamente à poupança feita nesta época por FC Porto e Benfica, basta ter em atenção os números dos dois clubes registados na última temporada: os dragões gastaram 38 milhões de euros e as águias 33,5 milhões. O Sporting também investiu um pouco menos do que há um ano, pois em 2016-17 gastou 30,4 milhões em jogadores.

Se os leões dominaram no que diz respeito a contratação de reforços, o Benfica voltou a ser o clube português que fez um maior encaixe financeiro com vendas, superando a barreira dos cem milhões de euros (128,95M), muito à custa de três nomes: Ederson (40M), Lindelöf (35M) e Nélson Semedo (30,5M). O FC Porto foi o segundo clube português com mais lucro em transferências, quase 70 milhões, metade conseguido com a venda de André Silva ao AC Milan, num negócio que permitiu um encaixe de 38 milhões para os necessitados cofres do Dragão.

No último lugar do pódio surge o Sporting. À hora do fecho desta edição ainda não era conhecido o desfecho da negociação de Adrien Silva, que estava em Inglaterra a ultimar sua transferência para o Leicester, por valores a rondar os 24 milhões de euros. De qualquer forma, o bolo é inferior quando comparado com a mesma janela de mercado da época passada, em que chegaram aos 75 milhões de euros graças às vendas de João Mário e Slimani.

Contas feitas, e no que toca ao valor gasto na compra de jogadores, os três grandes juntos investiram um total de 34,6 milhões de euros. Se olharmos para a tabela das transferências mais caras do futebol europeu feitas neste verão (ver quadro à direita), verifica-se que o 10.º jogador mais caro superou (e muito) este valor: falamos de Gylfi Sigurdsson , avançado islandês que o Everton contratou ao Swansea.

Por falar em mercado europeu, nesta época os clubes das cinco principais Ligas da Europa superaram os quatro mil milhões de euros em contratações, um recorde. Neymar bateu todas as marcas, com o PSG a pagar a cláusula de 222 milhões de euros ao Barcelona. O clube parisiense assegurou ontem mais uma truta, o jovem Mbappé, que chega por empréstimo mas que no final da época vai obrigar ao pagamento de 180 milhões de euros ao Mónaco.