Pub

Baú do DN - 1961

No dia 9 de julho de 1961, Leixões e FC Porto disputaram no Estádio das Antas a final da Taça de Portugal, o palco escolhido por se tratarem de duas equipas do Norte. Com o Presidente Américo Tomás na bancada, o Leixões, contra todas as expectativas, venceu os dragões por 2-0, com golos de Silva e Osvaldo Silva, conseguindo assim um inédito apuramento para uma competição europeia, no caso a Taça das Taças da temporada 1961--62 (chegou aos quartos-de-final). Como curiosidade fica o facto de na altura esta vitória na Taça ter rendido 2700 escudos a cada jogador do Leixões. A equipa de Matosinhos, hoje na II Liga, chegaria mais uma vez a uma final da Taça de Portugal, na época 2001-02, mas desta feita foi derrotada por 1-0 pelo Sporting. Apesar dos problemas criados aos leões, na altura treinados por Laszlo Bölöni, Mário Jardel decidiu a partida com um golo marcado aos 40 minutos.