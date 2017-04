Pub

O Leixões informou ter recebido "abertura para a resolução" do problema de falta de acesso à conta daquele clube desportivo e "um pedido de desculpas" por parte da Caixa Geral de Depósitos (CGD), após reunião desta segunda-feira no Porto.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o clube de Matosinhos deu conta de uma reunião com responsáveis da CGD para tentar resolver o problema da falta de acesso à conta do clube, que se arrasta desde que em março a direção tomou posse.

No encontro convocado esta segunda-feira pela instituição bancária, estiveram em representação do Leixões os presidentes da direção e da assembleia-geral, Duarte Anastácio e Manuel Dias, respetivamente.

O Leixões ultrapassou em fevereiro um problema diretivo que já durava há seis meses, após o antigo presidente ter abdicado das funções e o clube passar a ser gerido por uma comissão administrativa, sem, contudo, conseguir ter acesso à conta do clube naquele banco.

"Apesar de ainda nada haver em concreto, a CGD mostrou abertura para a resolução deste incidente e pediu desculpa pelo ocorrido até à data", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Há cerca de duas semanas, em conferência de imprensa, o clube de Matosinhos havia ameaçado a CGD com um processo em tribunal caso "no prazo de 10 dias", esta não revesse a opinião de não dar acesso à conta do clube.

O prazo expirou na sexta-feira, mas, na véspera, segundo fonte do clube, a instituição bancária "pediu nova documentação para analisar o processo".

"Terminado o prazo que tínhamos estabelecido, confiamos que esta situação termine em breve e acreditamos que será mais um importante passo em prol do clube", acrescenta a nota.

A fonte contactada pela Lusa adiantou que da parte da CGD ficou o "compromisso de dar uma resposta o mais breve possível".