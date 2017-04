Pub

O plantel do Leixões, da II Liga portuguesa de futebol, inaugurou esta quinta-feira um mural motivacional no Estádio do Mar para "criar uma onda de apoio que ajude o clube a conseguir a manutenção", disse o presidente da SAD.

Paulo Lopo explicou à agência Lusa que o mural "surgiu de uma necessidade de motivação para uma fase crucial da época", num momento em que o clube de Matosinhos se encontra nos lugares de descida: 19.º com 35 pontos, a sete da zona de manutenção.

No dia a seguir à SAD ter anunciado que para a receção ao Freamunde, no domingo, da 35.ª jornada da II Liga, os adeptos teriam acesso grátis às bancadas do Estádio do Mar, Paulo Lopo admitiu "que em caso de vitória, o procedimento se possa repetir nos restantes quatro jogos em casa".

"Se ganharmos os cinco jogos em casa será suficiente para nos mantermos na II Liga, pelo que a SAD está disponível para fazer o esforço de ter as portas abertas do estádio para os nossos adeptos nesses jogos", disse.

A sete pontos de sair dos lugares de despromoção, para além do Freamunde, o Leixões recebe ainda a Académica (14 de abril), Olhanense (23), Sporting da Covilhã (07 de maio) e União da Madeira (21), jogos em que o líder da SAD conta ter "cerca de 3.500 adeptos nas bancadas".

O mural que esta quinta-feira foi aberto à participação dos adeptos é dominado pela frase "Nós acreditamos", seguido do convite: "Se estás connosco deixa a tua marca" e a partir de hoje "podem lá ser deixadas frases de apoio à equipa ou a assinatura de quem o quiser fazer", explicou Paulo Lopo.

Depois de em 2013/14 ter terminado no 17.º lugar no final de uma época em que a II Liga acabou alargada para 24 equipas, em 2014/15 o Leixões acabou na 20.ª posição - descidas a partir do 22.º lugar - e em 2015/16 salvou-se na última jornada, terminando na 18.ª posição, com as despromoções a darem-se a partir do 20.º lugar.

Na corrente época, o Leixões já não vence desde a jornada 25, quando bateu o Vitória Guimarães B, por 2-1, tendo empatado por quatro vezes nos últimos cinco jogos.