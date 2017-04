Pub

Na página oficial do clube na Internet, a SAD informou ter avançado, junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na passada terça-feira, um processo de participação disciplinar

A SAD do Leixões confirmou este sábado em comunicado ter solicitado a abertura de um processo de inquérito ao Sporting pela utilização de André Geraldes e Ryan Gauld em jogos da II Liga portuguesa de futebol.

Na página oficial do clube na Internet, a SAD informou ter avançado, junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na passada terça-feira, um processo de participação disciplinar e requerimento de abertura de processo de inquérito pela utilização dos jogadores, "por aconselhamento do seu departamento jurídico".

"Cabe-nos em relação ao mesmo esclarecer que, na Leixões SAD, não estamos nem estaremos ao serviço de outros clubes e que tomámos esta iniciativa em defesa do que acreditamos ser a defesa do interesse do nosso clube e da verdade desportiva", lê-se ainda.

A SAD do emblema de Matosinhos acrescenta "que, por uma questão de cortesia e do princípio de boas relações com todos os clubes, comunicou pessoalmente aos responsáveis do Sporting que iria tomar esta medida".

Em 19 de março, o Leixões perdeu 2-1 com o Sporting B, em partida da 33.ª jornada, disputada no Estádio do Mar, tendo a equipa 'leonina' alinhado com Ryan Gauld de início.

À entrada para a 38.ª jornada - em que recebe no domingo o Olhanense - o Leixões ocupa o 19.º lugar, com 41 pontos, sendo a primeira das quatro equipas em lugares de despromoção.