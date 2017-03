Grillitsch marcou o segundo golo do Werder Bremen diante do RB Leipzig

Pub

O Leipzig, equipa sensação na primeira volta da liga alemã, foi goleado este sábado na visita ao Werder Bremen, somando já três jogos consecutivos sem vencer.

Na visita ao Werder Bremen, que ganhou pontos na fuga aos lugares de descida e subiu ao 13.º lugar, o Leipzig foi derrotado por claros 3-0, com golos de Junuzovic (34 minutos), Grillitsch (59) e Kainz (90).

Após ter surpreendido tudo e todos na primeira volta, o Leipzig parece em queda livre. A equipa de leste, que foi promovida esta época à Bundesliga e conta com um grande apoio financeiro da Red Bull, pode ficar já a dez pontos do campeão Bayern Munique, que visita no domingo o Borussia Moenchengladbach, e permite a aproximação do Borussia Dortmund, agora a três pontos da vice-liderança.

A equipa de Raphäel Guerreiro, terceira, tinha vencido o Ingolstad, na sexta-feira, por 1-0.

Nos outros jogos deste sábado da 25.ª jornada da Bundesliga também esteve em destaque o Wolfsburgo. Com o português Vieirinha a titular, venceu em casa o último, o Darmstadt (1-0), num jogo importante na luta pela manutenção. O Wolfsburgo está a fazer uma equipa comprometedora mas conseguiu sair agora da zona de descida, com mais três pontos do que o Hamburgo, 16.º.

Nos embates de início da tarde, o Colónia venceu o Hertha Berlim (4-2), numa discussão de zona europeia, com a equipas situadas no sexto e quinto lugares, respetivamente, e o Hoffenheim venceu o Bayer Leverkusen (1-0) e está em zona de 'Champions', em quarto.