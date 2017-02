Pub

Os campeões ingleses conquistaram o primeiro triunfo do ano de 2017

O Leicester venceu esta segunda-feira o Liverpool por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da Premier League. Não podia ter corrido o primeiro jogo após do despedimento de Claudio Ranieri, treinador que na época passada levou o clube ao título de campeão.

Com o técnico interino Craig Shakespeare sentado no banco, o Leicester chegou a estar a vencer por 3-0, graças a um bis de Jamie Vardy e a um golo de Danny Drinkwatter, que lançaram a equipa para a primeira vitória do ano de 2017, que a coloca dois pontos acima da zona de despromoção.

O brasileiro Philippe Coutinho ainda reduziu para o Liverpool, que confirmou o mau momento que atravessa, pois apenas venceu um dos últimos sete jogos para o campeonato.