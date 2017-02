Pub

Brian Deane, ex-Benfica, diz que ilusão de grandes contratos fez a cabeça aos jogadores. Depois do título a realidade é dura

Há precisamente um ano, com 24 jornadas cumpridas, o Leicester aparecia destacado na primeira posição da Liga inglesa e lançado para ganhar o campeonato, o que veio a confirmar-se. No espaço de um ano, porém, o conto de fadas deu lugar a um pesadelo, com o clube de Claudio Ranieri num modesto 16.º lugar (menos 26 pontos do que na época passada), a um ponto da linha de água e a lutar pela permanência.

As teorias para tão grande tombo são várias. Brian Deane, antigo jogador inglês que representou o Benfica, diz que o problema é essencialmente de mentalidade. "Ficaram sem Kanté [mudou-se para o Chelsea], um elemento de muito valor, mas os principais jogadores ficaram. Houve muito interesse neles e provavelmente mexeu com os atletas. Demoraram a concentrar-se e depois das primeiras derrotas o grupo não conseguiu recuperar mentalmente", referiu ao DN o ex-avançado e atualmente treinador, salientando que é difícil lidar com um grupo campeão.

"Depois de seres campeão é difícil pensares que vais lutar para não descer. A mentalidade de campeão continua lá e agora é preciso que eles entendam que têm de fazer o que inicialmente pensavam na temporada passada, que era lutar pela permanência", referiu o antigo benfiquista.

Com 24 jornadas disputadas, a equipa está na 16.ª posição, com 21 pontos, e apenas mais um do que o Hull City, de Marco Silva, a primeira equipa em zona de despromoção. Brian Deane, no entanto, acredita na manutenção e na recuperação nesta segunda fase da temporada.

"Continuam com um plantel muito competitivo. Houve possibilidades de alguns futebolistas saírem em janeiro, mas Ranieri não deixou. Acredito que vão ultrapassar esta fase. Poderão não ter o suficiente para chegar ao topo, mas têm futebolistas com valor para ficar na Premier League", afirmou Deane, confessando que jogadores como Slimani, contratado ao Sporting, aceitaram o desafio a pensar em outros voos. "Acredito que o projeto era bem diferente do atual, sobretudo pela qualidade da equipa. Se estarão desapontados? Não digo desapontados, mas tristes, pois se estão assim é devido ao trabalho que ainda não apresentaram", disse.

40% do salário cortado

Foi de tal forma surpreendente a conquista do título no ano passado, que nenhum jogador tinha no contrato um prémio financeiro por tamanho feito. Esta temporada, porém, cada vínculo de Slimani e companhia contempla que os respetivos vencimentos descem 40% em caso de descida de divisão, situação que certamente nenhum jogador acreditaria ser possível depois do conto de fadas da época passada. "É uma medida normal, até porque ninguém pensou que tal acontecesse. As despesas dos clubes na segunda divisão são quase iguais, mas as receitas são bem menores e os clubes preparam-se para isso com este tipo de cláusulas, é bastante normal", afirmou Brian Deane.

A verificar-se o pior dos cenários, ou seja, a descida de divisão do Leicester, não será caso único na história do futebol um clube ser despromovido na época a seguir a sagrar--se campeão - já aconteceu a 69 equipas, de 44 países.

De entre as principais ligas mundiais destacam-se Nuremberga (em 1969), Fluminense (2013), Manchester City (1938) ou CSKA Moscovo (1952). Marselha, AC Milan e Juventus também desceram depois de terem sido campeões, mas neste caso foi uma decisão de secretaria por terem sido apanhados em escândalos de corrupção e viciação de resultados.