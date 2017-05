Pub

Bruno de Carvalho deu o primeiro passo, Pinto da Costa respondeu. O episódio que levou ao corte de relações não está esquecido mas agora fica para segundo plano

Bruno de Carvalho e Pinto da Costa já trocaram a correspondência que, tal como o DN avançara na passada sexta-feira (12 de maio), serviu para oficializar o reatamento de relações institucionais entre os dois clubes.

O DN teve acesso e mostra-lhe as cartas trocadas pelos dois presidentes, nas quais revelam a preocupação comum de ambos em lutar em conjunto pela "transparência, justiça e verdade desportivas" no futebol português.

Leia aqui a carta de Bruno de Carvalho a Pinto da Costa.

Leia aqui a resposta de Pinto da Costa a Bruno de Carvalho.

Relembre-se que o corte de relações entre os dois clubes deu-se depois de o vice-presidente do FC Porto, Adelino Caldeira, se ter recusado a cumprimentar Bruno de Carvalho em 2013 num jogo de andebol. O episódio, de resto, não é esquecido na carta enviada pelo presidente do Sporting, que abre um travessão na proposta de paz notando que "a memória não apaga" o episódio, mas que este pode ficar para "segundo plano" e ser "esclarecido em tempo oportuno", dado que nesta altura há "interesses mais importantes" a unir leões e dragões.

E que interesses são esses? "A urgência de pacificação do futebol português" e a "constatação de que Sporting e FC Porto partilham várias ideias e propostas estruturantes para promover a transparência, a verdade e a justiça desportivas".

Entre os temas que servem de base ao entendimento entre Sporting e FC Porto estão, conforme publicado pelos dois clubes, a questão da legalização das claques, a publicação dos relatórios de árbitros e delegados, alterações ao regulamento disciplinar, propostas para os recursos para o TAD e Conselho de Justiça terem efeito suspensivo das decisões do Conselho de Disciplina, o regresso dos processos sumaríssimos, a substituição imediata do coordenador dos Delegados da Liga, o reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como sendo de campeões nacionais (proposto pelo Sporting e aceite pelo FC Porto) e a redução dos jogos disputados à noite (proposto pelos dragões com apoio leonino).