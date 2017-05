Pub

James supera número de eliminatórias de play-offs ganhas pelo ídolo, em mais uma série limpa dos Cavs, rumo à final de conferência

Trinta e cinco pontos, nove ressaltos e seis assistências são números banais para a transcendência habitual mas suficientes para LeBron James e os Cleveland Cavaliers continuarem imparáveis, a traçar marcas históricas na NBA (liga norte-americana de basquetebol). Domingo, o extremo deu mais um passo na sua saga pessoal de superação do lendário Michael Jordan, ao mesmo tempo que os Cavs concluíram outra série limpa nos play-offs (4-0 aos Toronto Raptors), apurando-se para as finais da Conferência Este.

O guião quase parece rotineiro: pela nona vez em 14 temporadas na NBA, LeBron qualificou-se para a decisão da Conferência Este, último obstáculo antes da final da competição. É a sétima presença seguida de King James nesta fase da prova (quatro pelos Miami Heat, três pelos Cleveland Cavaliers). E, pelo caminho, o extremo, de 32 anos, dá um novo salto na tentativa de ultrapassagem a Jordan, a sombra que paira de forma permanente sobre a sua carreira: já venceu mais eliminatórias dos play-offs do que o antigo jogador dos Chicago Bulls.

São 31 eliminatórias ganhas pelo n.º 23 dos Cavs, desde a estreia em play-offs em 2005/06 (duas épocas após a chegada a Cleveland), contra 30 do antigo n.º 23 dos Bulls, de 1984 e 1998 (com um interregno na carreira em 1994-95, para jogar basebol). E LeBron também já está perto de superar o ídolo no total de pontos alcançados em jogos dos play--offs: soma 5847 e está a 140 de distância de Jordan, recordista nesta fase da competição.

Os últimos 35 destas contas avultadas foram conseguidos domingo, na vitória em Toronto (102-109), que selou uma qualificação histórica também para os Cavaliers. A equipa de Cleveland é a primeira a passar as duas rondas iniciais dos play-offs com um registo limpo (quatro vitórias, zero derrotas), em anos consecutivos - em 2016, as vítimas foram os Pistons e os Hawks, este ano foram os Pacers e os Raptors.

Agora, os Cavs esperam pelo rival que há de sair da semifinal entre Boston Celtics e Washington Wizards (2-2). Já se perspetiva mais uma final da NBA contra os Golden State Warriors (os favoritos do Oeste, que estavam a uma vitória da final da conferência e jogaram esta madrugada com os Utah Jazz), tal é a supremacia da equipa de LeBron. Desde a chegada a Miami, em 2011, King James venceu todas as eliminatórias a Este (soma 20 triunfos consecutivos). "Eles tem LeBron James. Ninguém está perto de pará-lo. E acho que isso não vai mudar tão cedo", resume Kyle Lowry, uma das figuras dos Raptors - o desgaste é tal que o base até estará a projetar a transferência para a mais competitiva conferência Oeste.