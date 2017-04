Pub

LeBron James tornou-se na madrugada desta sexta-feira no terceiro melhor marcador da história dos 'play-offs' da NBA, no triunfo dos campeões Cleveland Cavaliers sobre os Indiana Pacers, por 119-114.

Com um 'triplo-duplo' (41 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências), LeBron James ajudou os 'Cavs' a recuperar de uma desvantagem de 25 pontos ao intervalo, uma recuperação recorde nos 'play-offs' Além de ter ultrapassado Kobe Bryant como terceiro melhor marcador da história dos 'play-offs' (5.669 pontos), 'King' James tornou-se no quarto jogador com mais triplos nesta fase, no sétimo melhor ressaltador e no jogador com mais vitórias consecutivas na primeira ronda, em igualdade com Magic Johnson, Michael Cooper e James Worthy.

Depois de terem vencido os dois primeiros encontros em casa, os Cavaliers aumentaram para 3-0 a vantagem na primeira ronda dos 'play-offs' e ficaram a um triunfo das meias-finais da Conferência Este.

Este resultado foi igualmente histórico para os Indiana Pacers, mas pela negativa, uma vez que apenas tinham perdido os três primeiros jogos numa eliminatória à melhor de sete encontros, procurando agora evitar a sua primeira eliminação por 4-0.

Em Memphis, num dos outros jogos de quinta-feira à noite (já madrugada de sexta em Portugal), os Grizzlies reduziram para 2-1 a desvantagem para os San Antonio Spurs, na primeira ronda do Oeste, com um triunfo por 105-94, interrompendo uma série de 10 derrotas consecutivas contra a equipa californiana nos 'play-offs'.

Já os Milwaukee Bucks passaram à vantagem, por 2-1, ao vencerem em casa os Toronto Raptors, por 104-77, com mais uma boa exibição do grego Giannis Antetokounmpo (19 pontos, oito ressaltos, quatro assistências, dois desarmes de lançamento e dois roubos de bola).