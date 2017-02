Pub

Sporting esteve a perder por duas vezes mas a entrada de Podence deu o tónico necessário para meia hora bem conseguida

O Sporting foi a Moreira de Cónegos ganhar por 3-2 e manter-se assim no terceiro lugar a nove e dez pontos dos dois primeiros da tabela. Uma vitória sofrida mas merecida, em que teve de recuperar duas desvantagens e acabar por ganhar com uma segunda parte forte.

Foi uma vitória importante porque nem teve o melhor Gelson, como tem sido necessário para a sua melhor produção, e mesmo assim foi capaz de ganhar. Pelo terceiro jogo seguido fora, é verdade, já tinha sofrido dois golos ao intervalo, a defesa voltou a comprometer (incluindo Rui Patrício) mas a equipa foi capaz de se revoltar e Podence voltou à sua casa da primeira metade da época e foi importante.

Porque há dias assim, em que se marca um golo sem sequer rematar uma vez à baliza e o segundo remate, de penálti, dá o segundo golo. Aconteceu ao Moreirense e deu-lhe para ir para o intervalo a ganhar (2-1). Mais importante do que a tática desenhada por Inácio é a forma como a equipa vimaranense defende; com todos, mesmo os avançados. Dramé foi um dos jogadores mais importantes e às tantas via-se Otávio Machado, no banco, a fazer que contava pelos dedos as faltas do francês de origem maliana (com o FC Porto, na Taça da Liga, foi na mesma ou pior...) mas a verdade é que esteve nos dois golos da sua equipa. E nem festejou porque esteve ligado ao Sporting até ao princípio desta época. No primeiro golo, Ruben Semedo saiu em dribles e perdeu a bola na linha de meio--campo para Boateng, que fez um cruzamento imediato para a área, Coates desviou para trás, a bola caiu entre Patrício e Dramé e Bruno César mas bateu no braço do defesa e entrou. O segundo foi de penálti - Dramé meteu na profundidade, Boateng foi mais rápido do que todos, Patrício chegou tarde e fez a falta - que Cauê transformou no 2-1.

Já a equipa de Jesus - sem Palhinha, no banco, onde estava também Matheus Pereira - rematou pela primeira vez aos 26" e também fez o 1-1 de ressalto: Bruno César alongou para Bas Dost na esquerda, cruzamento e Alan Ruiz a rematar, mas a bola desviou em Diego Galo, subiu e traiu completamente Makaridze.

Mas a entrada na segunda parte foi forte, Inácio ainda tentou colocar um terceiro trinco (Saré) mas Podence (substituiu Bryan Ruiz, outra vez apagado) entrou bem, o seu tiro saiu ao poste e Bas Dost fez golo de baliza aberta e logo a seguir uma boa jogada coletiva do outro lado, o direito, entre Adrien, Gelson e Schelotto, terminou com um remate certeiro do capitão, consumando, assim, a volta ao resultado.

Faltava mais de um quarto de hora e logo a seguir Dramé levou a bola à barra, podia mesmo ter empatado (creio que Patrício ainda desviou) mas depois o Sporting controlou e, claro, o Moreirense a ter de correr atrás do prejuízo, a ter de fazer o jogo e não esperar o erro do adversário, tinha passado para a posição de que não gosta. Por isso perdeu, até porque Jesus não foi de modas e meteu dois homens para defender, Esgaio e depois Palhinha. O homem mais falado depois do jogo do Dragão lá teve direito a uns minutinhos, para pôr a água na fervura (e claro que não devia ser titular, porque, obviamente, já havia William e porque cometeu, de facto, erros importantes no último jogo - que o treinador lhe tenha apontado a dedo é que já é mais difícil de explicar).