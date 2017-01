Pub

Segundo empate seguido do Sporting, que se pode queixar de golo mal anulado mas também dos próprios erros. Marítimo, em bom momento, marcou duas vezes de bola parada

Há uns anos, numa altura em que o Benfica não andava bem, Toni dizia que se naquela altura tivesse um circo até o anão lhe crescia. É mais ou menos esse o momento de um Sporting que tenta desesperadamente fintar a famosa Lei de Murphy: tudo o que pode correr mal, corre mesmo. Ontem, na Madeira, perante um Marítimo a atravessar uma boa fase, a equipa teve de lidar com uma primeira parte em que os erros individuais e coletivos lhe custaram dois golos e uma segunda em que viu um golo legal, que seria o 2-3, ser-lhe anulado a poucos minutos do fim. O empate final, o segundo consecutivo na Liga a duas bolas, acabou por ser um prémio justo para os madeirenses e deixa o Sporting mais longe do terceiro lugar sem falar no segundo, do FC Porto, que já está a seis pontos de distância, algo que a visita ao Dragão daqui a duas semanas irá clarificar.

Frente a um Marítimo que encontrou o seu caminho desde a chegada de Daniel Ramos e que ontem se apresentou na máxima força - exceção feita à baliza, onde a grave lesão de Gottardi acabou por promover Charles à titularidade -, Jorge Jesus optou por fazer algumas alterações às suas derradeiras escolhas: Schelotto regressou ao lado direito depois de dois meses afastado por lesão, Paulo Oliveira manteve-se no onze, Zeegelaar voltou à lateral esquerda, João Palhinha ocupou a vaga de William Carvalho a meio-campo e Bruno César subiu no terreno, alternando com Bryan Ruiz entre a esquerda e o centro. Ainda assim, e como é habitual nas equipas que atravessam uma crise de confiança, o Sporting ficou em desvantagem cedo: logo aos oito minutos, após uma falta desnecessária de Paulo Oliveira, Éber Bessa fez golo num livre em que Rui Patrício não ficou isento de culpas. Formou mal a barreira e colocou-se pior, permitindo que a bola entrasse do seu lado.

Marca um, marca o outro

Os leões, que até não tinham entrado mal no jogo, acusaram o toque. Com poucos espaços para jogar, apenas chegou com perigo à área contrária na sequência de dois livres laterais. No primeiro, Coates desviou rente ao poste; no segundo, a bola de Adrien caiu no homem certo, o inevitável Bas Dost - o holandês cabeceou bem e igualou o encontro, aos 24 minutos.

Mas nem assim os visitantes encontraram alguma calma. Pouco depois da meia hora, num lance iniciado numa perda de bola de Bryan Ruiz - o costa-riquenho não acerta uma -, Dyego Sousa bailou à frente de Schelotto antes de disparar uma bola que só parou na trave. Não foi dessa vez, foi na seguinte: novo livre e bola colocada na zona central da grande área - Paulo Oliveira deixou fugir Raul Silva, Rui Patrício ficou a meio da viagem e o defesa central rematou com o ombro para o 2-1, naquele que foi o seu terceiro golo da época. O nervosismo dos lisboetas ainda ficou mais patente em novo erro do seu guarda-redes já na compensação, ao falhar uma reposição de bola...

Para a segunda metade, Alan Ruiz surgiu no lugar de Zeegelaar, recuando Bruno César. Sob a batuta de Adrien e com o argentino a voltar a dar indicações interessantes quando tem a bola nos pés, o Sporting procurou o empate, revelando as fragilidades do costume: pouca gente na zona do golo, que deixa a equipa quase sempre em inferioridade numérica. O Marítimo continuava bem organizado e a ameaçar sempre que podia, sobretudo nas bolas paradas.

À passagem do minuto 60, novo golo, o único (válido) de bola corrida, com Gelson Martins a surgir no coração da área para aproveitar um centro da esquerda - Jesus lançou William e Joel Campbell logo a seguir, para tentar ganhar o jogo. Algo que até podia ter acontecido, não fosse um erro do assistente de João Pinheiro, que tirou um fora de jogo inexistente a Alan Ruiz aos 82", isolado por Bas Dost.