O jogador do Marítimo, Ricardo Valente, disse esta terça-feira acreditar que os insulares podem afastar os ucranianos do Dínamo de Kiev e passarem à fase de grupos da Liga Europa

O empate sem golos registado na semana passada no Funchal e, sobretudo, a exibição verde rubra foi relembrada, o que faz com que as hipóteses de passar o play-off sejam boas.

"Penso que fizemos um bom jogo. Toda a gente viu isso e muitos pensavam que fosse mais desequilibrado, mas acho que estivemos melhor. Deixámos a eliminatória em aberto e temos as nossas possibilidades de passar à fase de grupos", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quinta-feira.

Apesar de não ter conseguido vencer o jogo da primeira mão, o Marítimo não está obrigado a ganhar o da segunda, o que serve de vantagem aos madeirenses diante de um adversário de topo.

"Todos conhecem o Dínamo de Kiev. É um clube que veio da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Agora, eles jogam em casa, têm essa vantagem, mas nós temos a vantagem de podermos empatar com golos", comentou.

Um dos aspetos abordados prende-se com os primeiros minutos de jogo e Ricardo Valente diz que uma forte entrada em campo será "essencial".

O extremo foi o jogador que mais rematou à baliza ucraniana na primeira mão e pretende ser mais eficaz em Kiev. Ricardo Valente destacou o Dínamo pelo seu coletivo e considera um erro focar apenas em Yarmolenko.

"É óbvio que sobressai, mas, se só estivermos atentos a ele e esquecermo-nos dos outros, não estamos a fazer bem o trabalho. Eles têm vários jogadores de alta qualidade e temos de estar atentos a todos", respondeu.

Ricardo Valente falou ainda sobre os primeiros meses no Marítimo, após ter sido contratado ao Vitória de Guimarães, e, apesar de se sentir bem, promete mais e melhor no futuro.

"Tenho-me sentido cada vez melhor. Não fiz a pré-época na totalidade pelo Marítimo e isso atrasou-me um pouco, mas penso que tenho correspondido bem e, ao longo da época, vou elevar as minhas prestações e vou mostrar ainda mais do que sou capaz", salientou.

O Marítimo defronta o Dínamo Kiev na capital ucraniana na quinta-feira, pelas 19:45 locais (17:45 em Lisboa), com arbitragem do israelita Liran Liany.